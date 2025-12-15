Miesięcznik
Osiedle Leśna
Fot. UM Stalowa Wola
Stalowa Wola 14 grudnia 2025

Stalowa Wola uczciła 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Był to czas brutalnych represji, łamania praw obywatelskich i próby zdławienia dążeń do wolności. Wśród tych, którzy sprzeciwili się reżimowi, byli także mieszkańcy Stalowej Woli - na czele ze związkowcami „Solidarności” Huty Stalowa Wola, strajkującymi przed bramami zakładu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W sobotę, 13 grudnia 2025 roku, w 44. rocznicę tamtych wydarzeń, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oddali hołd ofiarom stanu wojennego. Uroczystości odbyły się przy symbolicznym krzyżu przy bramie nr 3 Huty Stalowa Wola – miejscu szczególnie związanym z lokalną historią oporu. W wydarzeniu uczestniczyli związkowcy z przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” HSW Witoldem Sieczkosiem, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście.

Wśród obecnych byli m.in. Monika Brzezińska - reprezentująca biuro posła Rafała Webera, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta Stanisław Sobieraj oraz ks. dr Krzysztof Kida, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, który poprowadził modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny.

Przy miejscu pamięci głos zabrał prezydent Lucjusz Nadbereżny. Podkreślił, że 13 grudnia pozostaje w historii Polski dniem bolesnym i haniebnym - symbolem odebranej wolności i pogwałcenia godności człowieka. Zwrócił uwagę, że wartości, o które walczyła „Solidarność”, takie jak wolność, solidarność i sprawiedliwość społeczna, pozostają aktualne także dziś i zobowiązują kolejne pokolenia do troski o dobro wspólne. Jak zaznaczył, pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być przestrogą i zobowiązaniem, by państwo nigdy więcej nie wystąpiło przeciw własnemu narodowi.

Fot. UM Stalowa Wola

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

