Stalowa Wola uczciła 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W sobotę, 13 grudnia 2025 roku, w 44. rocznicę tamtych wydarzeń, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oddali hołd ofiarom stanu wojennego. Uroczystości odbyły się przy symbolicznym krzyżu przy bramie nr 3 Huty Stalowa Wola – miejscu szczególnie związanym z lokalną historią oporu. W wydarzeniu uczestniczyli związkowcy z przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” HSW Witoldem Sieczkosiem, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście.

Wśród obecnych byli m.in. Monika Brzezińska - reprezentująca biuro posła Rafała Webera, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta Stanisław Sobieraj oraz ks. dr Krzysztof Kida, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, który poprowadził modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny.

Przy miejscu pamięci głos zabrał prezydent Lucjusz Nadbereżny. Podkreślił, że 13 grudnia pozostaje w historii Polski dniem bolesnym i haniebnym - symbolem odebranej wolności i pogwałcenia godności człowieka. Zwrócił uwagę, że wartości, o które walczyła „Solidarność”, takie jak wolność, solidarność i sprawiedliwość społeczna, pozostają aktualne także dziś i zobowiązują kolejne pokolenia do troski o dobro wspólne. Jak zaznaczył, pamięć o tamtych wydarzeniach powinna być przestrogą i zobowiązaniem, by państwo nigdy więcej nie wystąpiło przeciw własnemu narodowi.

Fot. UM Stalowa Wola