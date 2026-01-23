Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 stycznia 2026

Stalowa Wola uczciła 163. rocznicę Powstania Styczniowego

W 163. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Stalowej Woli oddano hołd weteranom największego polskiego zrywu narodowego XIX wieku. W imieniu samorządu miasta radny Rady Miejskiej Aleksander Kapuściński złożył kwiaty i zapalił znicze w miejscach pamięci związanych z lokalnymi bohaterami powstania.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Znicze zapłonęły przy mogiłach i tablicach upamiętniających m.in. ks. Jana Leszczyńskiego, Ambrożego Sługockiego herbu Ślepowron - zarządcę dóbr księcia Lubomirskiego i emisariusza Rządu Narodowego, a także ks. Bernarda Birkenmayera, proboszcza parafii w Rozwadowie w latach 1875–1894, odpowiedzialnego za przemyt broni i amunicji z Galicji do Królestwa Kongresowego. Delegacja zatrzymała się również pod obeliskiem z napisem „Cześć poległym powstańcom 1863”.

- Powstanie Styczniowe, mimo że od jego wybuchu dzielą nas całe pokolenia, nadal przypomina o tym, kim jesteśmy jako naród. To historia ludzi, którzy w czasach niewoli nie pogodzili się z utratą wolności i potrafili przeciwstawić się potędze zaborców, płacąc za to ogromną cenę. Ich odwaga i wierność Ojczyźnie stały się jednym z najważniejszych źródeł naszej wspólnej pamięci. Właśnie dzięki takim postawom przetrwała polska kultura, język i poczucie przynależności i dziś możemy mówić o sobie z dumą: jesteśmy Polakami - podkreślił radny Kapuściński.

Obszar dzisiejszego powiatu stalowowolskiego, ze względu na sąsiedztwo granicy rosyjsko-austriackiej oraz rozległe kompleksy leśne, odegrał istotną rolę podczas powstania. Na terenie Galicji formowano regularne oddziały, a stąd do Królestwa Polskiego przedostawali się ochotnicy. Wielu z nich trafiło do rosyjskiej niewoli, a około 2 tysiące zesłano na Syberię.

Przez Dolne Nadsanie, między Wisłą i Sanem oraz przez Tanew, przebiegał główny szlak zaopatrzeniowy w broń i amunicję. Tędy wycofywały się także oddziały powstańcze po walkach, szukając schronienia lub leczenia ran. W lasach Puszczy Sandomierskiej działały obozy, których ślady widniały jeszcze na mapach z okresu międzywojennego.

Region Sandomierszczyzny, Ziemi Opatowskiej, Galicji i Lasów Janowskich był areną licznych potyczek i bitew. W walkach uczestniczyli również księża i klerycy. Wielu z nich zginęło w boju lub na zesłaniu. W czasie powstania carskie władze wydały rozkaz karania śmiercią duchownych pojmanych z bronią w ręku.

Jedną z wyróżniających się postaci był ks. Bernard Birkenmayer, duszpasterz parafii we Wrzawach, który organizował przerzuty broni z Galicji do Królestwa Polskiego. Walki toczyły się także w rejonie Zaklikowa oraz w Lipie i Zdziechowicach. W maju 1863 roku działał tam oddział Marcina „Lelewela” Borelowskiego. Z kolei w październiku 1863 roku pod Łążkiem doszło do bitwy oddziału majora Edmunda Ślaskiego, który zmarł później z odniesionych ran w Chwałowicach. Został pochowany na cmentarzu w Zaleszanach, obok porucznika Tytusa Stadnickiego.

Warto przypomnieć także Bogusława Rocha Józefa Horodyńskiego herbu Korczak, właściciela majątków w Zbydniowie i Radomyślu nad Sanem, oraz rodzinę książęcą Lubomirskich z Charzewic, którzy wspierali formujące się w regionie oddziały partyzanckie.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku na terenach zaboru rosyjskiego. Było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Choć zakończyło się klęską, przyczyniło się m.in. do uwłaszczenia chłopów na korzystniejszych warunkach niż w innych zaborach oraz do wzrostu świadomości narodowej społeczeństwa.

Pamięć o uczestnikach powstania, którzy żyli i działali na tych ziemiach, pozostaje ważnym elementem lokalnej i narodowej historii oraz wyrazem szacunku dla tych, którzy za wierność Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Nisko
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!
Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Nisko
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
Stalowa Wola
Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
Ulanów
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu