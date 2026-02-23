Miesięcznik
Stalowa Wola 24 lutego 2026

Stalowa Wola uczci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów 1 marca

W niedzielę, 1 marca, w Stalowej Woli odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na Cmentarz Wojenny w Rozwadowie, gdzie odbędzie się część oficjalna z ceremoniałem wojskowym i złożeniem kwiatów na grobie Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan”.

Tego samego dnia zaplanowano XIV edycję biegu „Tropem Wilczym”. O godz. 19.44 wystartuje bieg na dystansie 1963 metrów. O godz. 20.00 rozpocznie się bieg na 5 km. Trasa poprowadzi przez teren leśny w okolicy Urzędu Celnego przy ul. Kwiatkowskiego. Biuro zawodów będzie czynne w dniu wydarzenia w holu SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w godz. 14.00–19.30.

Organizatorami obchodów są prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. W przygotowanie wydarzenia włączyły się lokalne instytucje, służby i organizacje.

