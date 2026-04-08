Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Obchody rozpoczną się o godz. 12:15 mszą świętą w kościele św. Floriana. Następnie, o 13:30, uczestnicy złożą kwiaty przy tablicy poświęconej Henrykowi Kucy oraz przy pomniku Pamięci Matki Sybiraczki.

Wieczorna część uroczystości rozpocznie się o godz. 18:00 inscenizacją w Parku Miejskim. O 18:20 wyruszy Katyński Marsz Pamięci „Ostatnia Droga”, który przejdzie ulicą Ofiar Katynia na cmentarz komunalny.

Kulminacyjnym punktem programu będą uroczystości wojskowe o godz. 19:00 na cmentarzu komunalnym. W wydarzeniu weźmie udział Kompania Honorowa Garnizonu Nisko, poczty sztandarowe oraz Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury. Organizatorzy zapowiadają również obecność zaproszonych gości, w tym przedstawicieli środowisk sybirackich.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko oddanie czci ofiarom, ale także pielęgnowanie pamięci historycznej i budowanie świadomości kolejnych pokoleń.

Udział w uroczystościach jest otwarty dla wszystkich mieszkańców.