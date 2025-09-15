Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 15 września 2025

Stalowa Wola uczci 86. rocznicę agresji ZSRS na Polskę

17 września mieszkańcy Stalowej Woli wezmą udział w uroczystościach upamiętniających 86. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Wydarzenie organizowane jest przez prezydenta Miasta Lucjusza Nadbereżnego oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Agatę Krzek.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program obchodów:

- 16:00 – Msza święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej sprawowana w intencji pomordowanych w wyniku agresji ZSRS na Polskę oraz wszystkich zesłanych na „nieludzką ziemię”. Oprawę muzyczną zapewni Chór „Lasowiacy” MDK pod batutą Bartosza Kanacha.

- 16:30 – Wystawienie posterunku honorowego Wojska Polskiego i harcerzy przed symbolicznym Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu komunalnym.

- 16:50 – Przemarsz z udziałem Orkiestry Dętej MDK w Stalowej Woli pod Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

- 16:55 – Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

- 17:00 – Uroczystości rocznicowe przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym senator Janiny Sagatowskiej oraz posła na Sejm RP Rafała Webera.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Stalowej Woli do wspólnej modlitwy, zadumy i oddania hołdu ofiarom agresji sowieckiej oraz Sybirakom, którzy doświadczyli tragicznych losów zesłań.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

