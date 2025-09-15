Stalowa Wola uczci 86. rocznicę agresji ZSRS na Polskę

Program obchodów:

- 16:00 – Msza święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej sprawowana w intencji pomordowanych w wyniku agresji ZSRS na Polskę oraz wszystkich zesłanych na „nieludzką ziemię”. Oprawę muzyczną zapewni Chór „Lasowiacy” MDK pod batutą Bartosza Kanacha.

- 16:30 – Wystawienie posterunku honorowego Wojska Polskiego i harcerzy przed symbolicznym Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu komunalnym.

- 16:50 – Przemarsz z udziałem Orkiestry Dętej MDK w Stalowej Woli pod Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

- 16:55 – Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

- 17:00 – Uroczystości rocznicowe przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym senator Janiny Sagatowskiej oraz posła na Sejm RP Rafała Webera.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Stalowej Woli do wspólnej modlitwy, zadumy i oddania hołdu ofiarom agresji sowieckiej oraz Sybirakom, którzy doświadczyli tragicznych losów zesłań.