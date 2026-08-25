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Fot. Stanisław Chudy, Miller 9 lutego 2013 r. Leszek Miller w Stalowej Woli. Od Mariusza Kunysza, szefa MZZ Pracowników HSW, otrzymał miniaturę armatohaubicy Krab
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Stalowa Wola 25 sierpnia 2026

Stalowa Wola. Szlęzak zaprasza Millera

Były prezydent Stalowej Woli, w ramach cyklu „Gość Andrzeja Szlęzaka”, zaprosił do naszego miasta byłego premiera i przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszka Millera. Otwarte spotkanie o polityce wschodniej Polski, w tym relacjach z Ukrainą, rozpocznie się w czwartek, 27 sierpnia, o godz. 18, w Zajeździe SEZAM przy ul. KEN.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

Miller znany jest ostatnio z krytycznego stosunku do polityki polskiego rządu wobec Ukrainy, zwracając uwagę m.in. na ogromną skalę pomocy udzielanej wschodniemu sąsiadowi oraz problemy związane z korupcją w tym kraju, w tym w najbliższym otoczeniu prezydenta Zełeńskiego, oraz otwarte gloryfikowanie UPA.

Ale prawicowe środowiska raczej sceptycznie oceniają to podejście byłego lidera SLD, wcześniej sekretarza i członka Biura Politycznego PZPR, uznając je za polityczny koniunkturalizm.

Zapowiedź jego przyjazdu do Stalowej Woli na zaproszenie znanego z prawicowych poglądów Andrzeja Szlęzaka, wywołała liczne, w większości negatywne komentarze w mediach społecznościowych.

Fundacja KEDYW ostro krytykuje

Np. na profilu Fundacji KEDYW czytamy (pisownia oryginalna):

Niedawno pisaliśmy o tym, jak były prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak i lokalna Konfederacja w Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego zrobili sobie w miejscu dla nas świętym spektakl, w którym nazywali powstańców szaleńcami, a gen. Okulickiego zbrodniarzem. Wspomniane tam było też jak z komunistami chcą się układać. Stara komuna im nie przeszkadza, komunizmu rozliczać nie chcą. (link w komentarzu).

O oto kolejny dowód jakimi autorytetami są dla nich dawni czerwoni towarzysze: Andrzej Szlęzak zaprosił do Stalowej Woli ostatniego I sekretarza KC PZPR, towarzysza Leszka Millera (to pomyłka, ostatnim I sekretarzem był Mieczysław Rakowski – red.), żeby ten głosił tu swoje „mądrości” – dokładnie tak, jak robił to kiedyś w PRL. W swoich wywodach internetowych nazywa go „wzorem osoby otwartej i tolerancyjnej”.

Powstańcy – do rozliczenia, a komuniści – honorowymi gośćmi!

Oto prawdziwe oblicze nowoczesnej endecji w wydaniu Andrzeja Szlęzaka.

Precz z komuną!

Szlęzak mocno odpowiada

Były prezydent Stalowej Woli zamieścił natomiast taki oto wpis (pisownia oryginalna):

Czyżby Stalowa Wola stała się stanem pisowskiego umysłu? Szukałem miejsca na spotkanie z Leszkiem Millerem. Jak już pisałem, odmówiono mi tam, gdzie miało być pewne. Dziś odmówiono mi jeszcze w dwóch miejscach, w których ma ponoć chodzić głównie o to, żeby zarabiać. W obu przeważył strach. W jednym strach przed biskupem, co przyznaję jakoś usprawiedliwiam. Ów biskup to szczególna podłota, o czym się osobiście przekonałem. Wiedziałem, że to całe pisiorstwo jest mentalnie przesiąknięte komuną, co się potwierdziło w skali, która mnie jednak zaskoczyła. Przy nich Leszek Miller, to wzór osoby otwartej i tolerancyjnej. Zmiana miejsca, to od razu koszty w górę, a póki co groszem nie śmierdzę. W końcu trafiłem tam, gdzie trafiłem ze spotkaniem z Leszkiem Szymowskim (kontrowersyjny dziennikarz śledczy, pisarz i przedsiębiorca – red.), czyli do Zajazdu Sezam. Tu na szczęście ani biskupów, ani PiS-u się nie boją. (...)

Polityka wschodnia, a nie „moskiewska pożyczka”

Dodajmy, iż pierwotnie spotkanie z Leszkiem Millerem miało się odbyć w Spółdzielczym Domu Kultury. O kontrowersje dotyczące politycznej przeszłości byłego lidera SLD, zapytaliśmy Andrzeja Szlęzaka.

– Leszek Miller ma mówić o polityce wschodniej polskich rządów i tego, jaką prowadził rząd, którego to on był premierem. Jeśli ktoś chce z nim rozmawiać o innych tematach, na przykład o moskiewskiej pożyczce, to niech go zaprosi w tej akurat sprawie – odpowiedział „Sztafecie” były prezydent Stalowej Woli.

Przypomnijmy, tzw. moskiewska pożyczka (i procedura jej zwrotu) to pieniądze, 1,2 mln dolarów, które Mieczysław Rakowski w imieniu PZPR w styczniu 1990 r. pożyczył od Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Leszek Miller, jako sekretarz KC PZPR, koordynował tę operację.

Później prokuratura zarzucała Millerowi, że w listopadzie 1990 r. pośredniczył w zwrocie 600 tys. dolarów bez wymaganego zezwolenia dewizowego; Rakowskiemu zaś, że przyjął nieoprocentowany kredyt bez zezwolenia. Miller twierdził, że połowa kwoty została zwrócona Rosjanom przez Rakowskiego jesienią 1990 r., a druga część w styczniu następnego roku.

We wrześniu 1994 r. śledztwo w tej sprawie ostatecznie umorzono.

Gościł w Hucie i mieście

Leszek Miller (poseł w latach 1991-2005 i 2011-2015, premier w latach 2001-2004) jest obecnie na politycznej emeryturze, nie jest członkiem Nowej Lewicy, w latach 2019-2024 był europosłem.

W Stalowej Woli pierwszy raz był w 1979 r., a w Hucie gościł pod koniec grudnia 1988 r., jako nowywybrany sekretarz KC PZPR. Ostatni raz był w naszym mieście w lutym 2013 r., jako poseł i przewodniczący SLD. Z sympatykami lewicy spotkał się wtedy w auli szkoły muzycznej. Chwalił dekadę Gierka i mówił o bolesnych, także dla Stalowej Woli, kosztach transformacji.

Udzielił też wtedy wywiadu „Sztafecie”. Powiedział wówczas m.in., że z czasów swego premierostwa najbardziej żałuje kilku decyzji kadrowych, które „były po prostu pomyłką”. Nazwisk jednak nie podał.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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