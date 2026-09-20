Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Maksymilian Hebel, zdobywca pierwszej bramki
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 września 2026

Stalowa Wola świętuje. Stal lepsza od Resovii w derbach Podkarpacia

„Stalówka” pokonała w drugoligowych derbach województwa podkarpackiego Resovie, kończąc spotkanie w dziesiątkę. Z boiska wyleciał Piotr Żemło, a wcześniej czerwoną kartkę obejrzał debiutujący na trenerskiej ławce Stali, Mariusz Arczewski. Nerwowej końcówki nie unikął także sędzia, Leszek Lewandowski, który swoim decyzjami dolał oliwy do ognia. Gdyby konsekwentnie sięgał po czerwone kartki, to powinna je zobaczyc dwójka resoviaków: Damian Oko i Javier Ortiz

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W pierwszej połowie głównym aktorem meczu był Maksymilian Hebel. W 32. minucie sędzia podyktował rzut wolny po faulu na nim, a ten nie czekał na gwizdek. Ustawił piłkę i posłał ją w kierunku rzeszowskiej bramki, z której daleko wyszedł Bochniarz. Bramkarz Resovii zdołał jednak wrócić i końcami palców wybić piłkę nad poprzeczkę. Gdyby to „wpadło”, z całą pewnością Hebel byłby kandydatem do zdobycia najefektowniejszej bramki rundy, a może nawet całego sezonu.
Chwilę później bramkarz Resovii był już jednak bezradny. Po uderzeniu… Hebla. Obrońcy Resovii wybili piłkę po strzale Żemły pod nogi Hebla, a ten popisał się celnym uderzeniem zza pola karnego. Piłka wpadła do siatki na wysokości metra, tuż przy słupku.

Po przerwie lepiej prezentowała się Resovia. Goście wypracowali sobie trzy znakomite okazje strzeleckie, lecz żadnej nie potrafili zamienić na gola. W 72. minucie sytuacji „sam na sam” nie wykorzystał Ortíz. Chwilę później świetną interwencją przy uderzeniu Kolumbijczyka popisał się Piotr Żemło, a w 84. minucie nad poprzeczkę „wypalił” z 14 metrów Mida.

W ostatnich minutach meczu zrobiło się na boisku niezwykle nerwowo. Ortíz brutalnie sfaulował Patryka Zauchę. Było to przewinienie na czerwoną kartkę, ale sędzia ukarał go tylko „żółtkiem”, a czerwony kartonik pokazał Piotrowi Żemło, który odepchnął piłkarza Resovii. Nie była to jedyna pomyłka pana Lewandowskiego w tym meczu. W 63. minucie powinien usunąć z boiska Damiana Oko za faul na Zausze – skończyło się tylko na pokazaniu żółtej kartki.

W doliczonym czasie gry, Adam Chrzanowski znakomicie obsłużył długim podaniem wprowadzonego na boisko kilka minut wcześniej Macieja Śliwkę, a ten popisał się kapitalnym uderzeniem z pola karnego, po którym piłka wpadła do siatki tuż przy „dalszym” słupku. I sędzia odgwizdał koniec spotkania.

STAL STALOWA WOLA - RESOVIA 2:0 (1:0)
1-0 Hebel (33)
2-0 Śliwa (90+4)
Stal: Smyłek - Zaucha, Żemło, Furtak, Chrzanowski - Kamiński (82 Śliwa), Nawrocki (73 Saj), Żyra (73 Bongo), Hebel (82 Radecki), Rogalski - Jeleń (56 Wolny).
Resovia: Bochniarz - Rębisz, Banach, Oko, Grasza (60 Romanowski) - Szkiela (69 Kuzera), Chojecki (78 Szwoch), Letniowski, Jaroch, Zimnicki (61 Mida) - Krawczyk (61 Ortíz).
Sędziował Leszek Lewandowski (Zabrze)
Żółte kartki: Furtak, Hebel - Grasza, Jaroch, Oko, Ortíz.
Czerwone kartki: Żemło (90. minuta) oraz trener Arczewski (74. minuta).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek
Stalowa Wola
Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek
Integracja przy ziemniaku
Stalowa Wola
Integracja przy ziemniaku
Śląsk złożył hołd synowi Zaleszan
Zaleszany
Śląsk złożył hołd synowi Zaleszan
Rocznica 17 września 1939 r. Wspomnienie wojny i modlitwy o pokój
Stalowa Wola
Rocznica 17 września 1939 r. Wspomnienie wojny i modlitwy o pokój
„To naprawdę Europa?”. Spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem
Nisko
„To naprawdę Europa?”. Spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem
Pszczelarze nie mieli łatwego sezonu. Za nami XI Forum Pszczelarskie w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Pszczelarze nie mieli łatwego sezonu. Za nami XI Forum Pszczelarskie w Stalowej Woli
Graby górniczej pamięci
Zaleszany
Graby górniczej pamięci
Najlepsi uczniowie ze Stalowej Woli i Niska ze stypendiami SK nexilis Poland
Stalowa Wola
Najlepsi uczniowie ze Stalowej Woli i Niska ze stypendiami SK nexilis Poland
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu