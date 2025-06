Stalowa Wola świętuje 60-lecie współpracy z Politechniką

Historia obecności Politechniki w tym mieście sięga 1965 roku, kiedy to utworzono Punkt Konsultacyjny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w budynku Technikum Mechanicznego. Dziś stalowowolski Wydział kształci studentów na nowoczesnych kierunkach inżynierskich i prowadzi studia magisterskie, odpowiadając na potrzeby lokalnego przemysłu.

– Postanowiliśmy w kolegium dziekańskim, że warto zorganizować konferencję tematyczną. Temat przemysłu obronnego nasunął się naturalnie – z tym sektorem jesteśmy związani od 60 lat. To był strzał w dziesiątkę. Dołączyły do nas uczelnie z Czech i Słowacji, które również pracują na co dzień z przemysłem obronnym. Rozmawiamy o materiałach, technologiach, kształceniu, aparaturze badawczej i współpracy naukowej – mówił dziekan Wydziału, dr hab. inż. Andrzej Trytek, prof. PRz.

Współpraca nauki z przemysłem to jeden z fundamentów rozwoju Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. – Wszystko, co robimy tutaj jako Politechnika i Wydział Mechaniczno-Technologiczny, robimy dla przemysłu i regionu. Tworzymy takie specjalizacje, żeby nasi absolwenci zostawali w regionie i byli wchłaniani przez rynek – dodał dziekan.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik podkreślał wpływ uczelni na rozwój miasta. – Od 60 lat jesteśmy obecni w Stalowej Woli i wierzę, że kolejne 60 lat również tu będziemy. Chcemy się rozwijać, kształcić, prowadzić badania. Wierzę, że nasza obecność sprawiła, że Stalowa Wola to miasto dynamiczne, technologicznie zaawansowane, optymistyczne i dające przykład innym – mówił rektor.

Na znaczenie współpracy z przemysłem zwrócił uwagę także prorektor ds. rozwoju i współpracy dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz. – Zacząłem tu przyjeżdżać jeszcze jako adiunkt. Zajęcia odbywały się w wynajmowanych salach. Dziś mamy nowoczesne laboratoria i bardzo spójny profil współpracy z lokalnym przemysłem, szczególnie obronnym. Liczymy, że ta współpraca będzie się jeszcze intensywniej rozwijać.

Po raz pierwszy w historii odbyło się także wyjazdowe, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. To wydarzenie symboliczne, ale też prestiżowe, wzmacniające rangę lokalnego ośrodka. – Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. To wyraz wspólnego spojrzenia w przyszłość. Dzisiejsza konferencja pokazuje Stalową Wolę jako lidera technologii podwójnego przeznaczenia, dzięki Hucie Stalowa Wola i przemysłowi, który tu funkcjonuje – podkreślił prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

60 lat kształcenia politechnicznego w Stalowej Woli to historia rozwoju, adaptacji i ścisłego związku nauki z gospodarką. Wydarzenia jubileuszowe były nie tylko okazją do podsumowań, ale przede wszystkim do rozmów o przyszłości – wspólnej, ambitnej i innowacyjnej.