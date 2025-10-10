Stalowa Wola świętowała Międzynarodowy Dzień Niewidomego

Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale też do rozmów o codziennych wyzwaniach, z jakimi mierzą się osoby niewidome i słabowidzące.

- Każde spotkanie z osobami niewidomymi przypomina nam, jak wiele możemy się od siebie nauczyć - empatii, wytrwałości i odwagi - podkreśliła zastępca prezydenta Stalowej Woli, Monika Pachacz-Świderska. Dodała, że miasto stawia na tworzenie przestrzeni dostępnej i otwartej dla wszystkich mieszkańców.

Z kolei prezes Koła PZN, Renata Stankiewicz, zaznaczyła, że takie wydarzenia są niezwykle ważne dla lokalnej społeczności:

- Nasze Koło to wspólnota ludzi, którzy wzajemnie się wspierają. Ten dzień przypomina, że mimo ograniczeń wzroku możemy w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym - mówiła.

Koło Powiatowe PZN w Stalowej Woli działa nieprzerwanie od 1954 roku. Organizuje warsztaty, spotkania i wydarzenia integracyjne, które pomagają osobom niewidomym w codziennym funkcjonowaniu i budowaniu więzi społecznych.

Obchody zakończyły się wspólnym poczęstunkiem i zabawą w serdecznej atmosferze. Członkowie Koła już zapowiadają kolejne inicjatywy na rzecz integracji i aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku w regionie.