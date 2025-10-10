Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Podróż poślubna
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 października 2025

Stalowa Wola świętowała Międzynarodowy Dzień Niewidomego

W czwartek, 9 października, w Stalowej Woli odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomego. Wydarzenie zorganizował Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych, które od ponad 70 lat wspiera osoby z dysfunkcją wzroku w regionie.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale też do rozmów o codziennych wyzwaniach, z jakimi mierzą się osoby niewidome i słabowidzące.

- Każde spotkanie z osobami niewidomymi przypomina nam, jak wiele możemy się od siebie nauczyć - empatii, wytrwałości i odwagi - podkreśliła zastępca prezydenta Stalowej Woli, Monika Pachacz-Świderska. Dodała, że miasto stawia na tworzenie przestrzeni dostępnej i otwartej dla wszystkich mieszkańców.

Z kolei prezes Koła PZN, Renata Stankiewicz, zaznaczyła, że takie wydarzenia są niezwykle ważne dla lokalnej społeczności:
- Nasze Koło to wspólnota ludzi, którzy wzajemnie się wspierają. Ten dzień przypomina, że mimo ograniczeń wzroku możemy w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym - mówiła.

Koło Powiatowe PZN w Stalowej Woli działa nieprzerwanie od 1954 roku. Organizuje warsztaty, spotkania i wydarzenia integracyjne, które pomagają osobom niewidomym w codziennym funkcjonowaniu i budowaniu więzi społecznych.

Obchody zakończyły się wspólnym poczęstunkiem i zabawą w serdecznej atmosferze. Członkowie Koła już zapowiadają kolejne inicjatywy na rzecz integracji i aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku w regionie.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy
Stalowa Wola
Poczta Polska wyjaśnia przyczyny problemów w Stalowej Woli i Pysznicy
Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku
Nisko
Kiermasz sadzonek w Przedszkolu nr 5 w Nisku
Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja
Stalowa Wola
Awantura dwóch kobiet. Interweniowała policja
Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu
Jeżowe
Nowe skrzyżowanie w Jeżowem poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu
Zabytkowy Park w Bojanowie odmieniony
Bojanów
Zabytkowy Park w Bojanowie odmieniony
Powiat Niżański w czołówce inwestycyjnej Polski
Nisko
Powiat Niżański w czołówce inwestycyjnej Polski
Sforsał drzwi siekierą i okradł dom
Nisko
Sforsał drzwi siekierą i okradł dom
Nowa droga połączyła Nisko z obwodnicą
Nisko
Nowa droga połączyła Nisko z obwodnicą
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu