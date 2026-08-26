Stalowa Wola stolicą kobiecego futbolu

12 boisk i sześć kategorii

Rywalizacja prowadzona była równocześnie na 12 boiskach. Zawodniczki wystąpiły w sześciu kategoriach: U-9, U-11, U-13, U-16, seniorki oraz Mamuśki. Przyjechały m.in. z Rzeszowa, Krosna, Łańcuta, Mielca, Dębicy, Jarosławia, Przecławia, Kolbuszowej Dolnej, Grodziska Dolnego, a także z Sandomierza. Najliczniejszą, miejscową reprezentację, wystawiła Stal Stalowa Wola, obecna niemal we wszystkich grupach wiekowych.

Honorowy patronat i piłkarskie gwiazdy

Festiwal otworzył prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysław Golba. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele PZPN, władz samorządowych i partnerów wydarzenia. Honorowy patronat nad imprezą objęła małżonka prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marta Nawrocka, która jednak nie pojawiła się w Stalowej Woli.

Sportowym wprowadzeniem był mecz pokazowy damskiej reprezentacji PZPN z reprezentacją Podkarpackiego ZPN kobiet 35+. W drużynie PZPN wystąpiły selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon oraz byłe reprezentantki kraju: Patrycja Balcerzak, Daria Kasperska i Anna Szymańska. Spotkanie dobrze oddało ideę festiwalu – futbol połączył zawodniczki o różnym wieku, doświadczeniu i sportowej przeszłości.

Resovia najlepsza w U-13

W kategorii U-13 najlepsza okazała się Resovia Rzeszów, która w finale pokonała Stal Rzeszów 1:0. Trzecie miejsce zajął Team Przecław, po zwycięstwie 1:0 nad Stalą Łańcut. Stal Stalowa Wola zakończyła rywalizację na fazie grupowej, odnosząc zwycięstwo 2:1 nad Wisłą Sandomierz.

Beniaminek Krosno triumfuje w U-16

W U-16 triumfował Beniaminek Krosno. Drugie miejsce zajęły Karpaty Krosno, a trzecie Stal Łańcut. Kolejne lokaty przypadły Stali Mielec, Stali Rzeszów i Stali Stalowa Wola.

Mamuśki: 19 zespołów i wielkie emocje

Największą i najbardziej widowiskową kategorią były Mamuśki, w której zagrało aż 19 zespołów. Zwyciężyła Kadra PZPN, pokonując w finale po rzutach karnych Sokół Kolbuszowa Dolna. Trzecie miejsce zajęła Guzikówka Krosno, a czwarte Grodziszczanka. Mamuśki Stali Stalowa Wola wygrały z Orlikiem Rudnik nad Sanem 2:0 i Bratkiem Bratkowice 6:0, ale po dwóch minimalnych porażkach nie awansowały do ćwierćfinału.

Seniorki i najmłodsze zawodniczki

Wśród seniorek rywalizowały Beniaminek Krosno, DAP Dębica, JKS Jarosław, Piast Wadowice Górne, Stal Łańcut i Stal Stalowa Wola. Gospodynie pokonały JKS Jarosław 2:1, zremisowały z Piastem 0:0 i uległy Beniaminkowi 0:1. W U-9 i U-11, zgodnie z zasadami PZPN, nie prowadzono oficjalnych klasyfikacji – najważniejsze były gra, rozwój umiejętności i radość najmłodszych zawodniczek z udziału w turnieju.

Kobiecy futbol rośnie w siłę

Organizatorem wydarzenia był Podkarpacki ZPN, a partnerami PZPN, Miasto Stalowa Wola i SiR Stalowa Wola. Festiwal współfinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego. Pierwsza edycja zgromadziła 41 zespołów, piąta już 62. To najlepszy dowód, że kobiecy futbol w regionie rozwija się szybko, a piłkarska pasja rzeczywiście nie zna wieku.

Zobacz galerię. Fot. Oskar Józewczyk PZPN oraz UM Stalowa Wola i