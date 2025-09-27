Stalowa Wola stawia na tradycję. W czwartek konferencja o kulturze lasowiackiej

W programie znalazły się wystąpienia muzealników, etnografów, animatorów kultury i twórców ludowych z całej Polski. To doskonała okazja, by posłuchać ekspertów, wymienić się doświadczeniami i poznać dobre praktyki związane z ochroną i promocją dziedzictwa regionalnego, a także Festiwalu Kultury Lasowiackiej.

Wstęp jest bezpłatny, liczba pakietów startowych ograniczona.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00 | Rejestracja uczestników / serwis kawowy

9.00 – 9.15 | Powitanie

Marek Gruchota – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli

PANEL I – PRAKTYKOWANIE DZIEDZICTWA LASOWIACKIEGO – część I

9.15 – 9.35 | Kwerenda muzealna – czym jest i jak efektywnie ją przeprowadzić

Monika Zydroń – Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

9.35 – 9.55 | Nie boimy się wilka złego. Folklor lasowiacki w edukacji

Katarzyna Radwańska – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

9.55 – 10.15 | Pożywienie jako element kulinarnego dziedzictwa Lasowiaków

Dr Izabela Wodzińska – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

10.15 – 10.30 | Dziedzictwo lasowiackie sposobem na biznes, pracę twórczą i społeczną

Anita Stanisława Ryba – Mistrzyni Haftu, Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka

10.30 – 10.45 | Etnodizajn – wykorzystanie sztuki ludowej we współczesnych projektach

Renata Sendrowicz – Twórczyni Ludowa

10.45 – 11.00 | Przerwa kawowa

PANEL I – PRAKTYKOWANIE DZIEDZICTWA LASOWIACKIEGO – część II

11.00 – 11.20 | Oj nie widać, oj nie słychać mego Lasowiaczka. Problemy scenicznej reprezentacji folkloru lasowiackiego

Dr Janusz Radwański – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

11.20 – 11.40 | Uchwycić nieuchwycone.

Problemy z definiowaniem i wykorzystaniem dziedzictwa Lasowiaków

Dr Dominik Porczyński – Uniwersytet Rzeszowski

11.40 – 12.00 | Kultura w potrzebie? Problemy organizacyjne, promocyjne i tożsamościowe Festiwalu Kultury Lasowiackiej

Dr Katarzyna Radziwiłko – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

12.00 – 12.15 | Dyskusja po I panelu

12.15 – 13.00 | Poczęstunek

PANEL II – DZIEDZICTWO LOKALNE W UJĘCIU KRAJOWYM – część I

13.00 – 13.20 | Tydzień Kultury Beskidzkiej – sprawdzone praktyki w organizacji wydarzeń kulturalnych

Katarzyna Czyż – Kazimierczak – Zastępca Burmistrza Miasta Wisła

13.20 – 13.40 | Festiwal jako przestrzeń dobrych praktyk – przykład Święta Dzieci Gór

Monika Kurzeja – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

13.40 – 14.00 | Żyć z tradycją czy żyć z tradycji? Strategie ekonomiczne Zalipianek wobec sztuki ludowej

Leonia Brzozowska – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

14.00 – 14.20 | Dziedzictwo kulturowe Zagórzańskich Dziedzin powodem do dumy

Magdalena Polańska – Marka Lokalna Zagórzańskie Dziedziny

14.20 – 14.35 | Przerwa kawowa

PANEL II – DZIEDZICTWO LOKALNE W UJĘCIU KRAJOWYM – część II

14.35 – 14.55 | Spotkania fokusowe jako metoda angażowania społeczności lokalnej w projekty badawczo – naukowo – kulturalne na przykładzie projektu Atlasu niematerialnego dziedzictwa

Dr Katarzyna Zielińska – Muzeum Krakowa

14.55 – 15.15 | Kultura i tożsamość Wilamowian. Zagrożone dziedzictwo w rewitalizacji i współczesnym użyciu

Justyna Majerska – Sznajder – Muzeum Kultury Wilamowskiej

15.15 – 15.35 | Od tradycji do tożsamości: ród Malików jako przykład lokalnego dziedzictwa Zwierzyńca w Krakowie.

Izabela Okręglicka – Muzeum Krakowa

15.35 – 16.35 | Dyskusja po II panelu / Zakończenie konferencji

16.45 – 18.30 | Warsztaty robienia ziołowych makatek