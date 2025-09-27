Stalowa Wola stawia na tradycję. W czwartek konferencja o kulturze lasowiackiej

W programie znalazły się wystąpienia muzealników, etnografów, animatorów kultury i twórców ludowych z całej Polski. To doskonała okazja, by posłuchać ekspertów, wymienić się doświadczeniami i poznać dobre praktyki związane z ochroną i promocją dziedzictwa regionalnego, a także Festiwalu Kultury Lasowiackiej.
Wstęp jest bezpłatny, liczba pakietów startowych ograniczona.
PROGRAM KONFERENCJI
8.30 – 9.00 | Rejestracja uczestników / serwis kawowy
9.00 – 9.15 | Powitanie
Marek Gruchota – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli
PANEL I – PRAKTYKOWANIE DZIEDZICTWA LASOWIACKIEGO – część I
9.15 – 9.35 | Kwerenda muzealna – czym jest i jak efektywnie ją przeprowadzić
Monika Zydroń – Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie
9.35 – 9.55 | Nie boimy się wilka złego. Folklor lasowiacki w edukacji
Katarzyna Radwańska – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
9.55 – 10.15 | Pożywienie jako element kulinarnego dziedzictwa Lasowiaków
Dr Izabela Wodzińska – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
10.15 – 10.30 | Dziedzictwo lasowiackie sposobem na biznes, pracę twórczą i społeczną
Anita Stanisława Ryba – Mistrzyni Haftu, Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka
10.30 – 10.45 | Etnodizajn – wykorzystanie sztuki ludowej we współczesnych projektach
Renata Sendrowicz – Twórczyni Ludowa
10.45 – 11.00 | Przerwa kawowa
PANEL I – PRAKTYKOWANIE DZIEDZICTWA LASOWIACKIEGO – część II
11.00 – 11.20 | Oj nie widać, oj nie słychać mego Lasowiaczka. Problemy scenicznej reprezentacji folkloru lasowiackiego
Dr Janusz Radwański – Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
11.20 – 11.40 | Uchwycić nieuchwycone.
Problemy z definiowaniem i wykorzystaniem dziedzictwa Lasowiaków
Dr Dominik Porczyński – Uniwersytet Rzeszowski
11.40 – 12.00 | Kultura w potrzebie? Problemy organizacyjne, promocyjne i tożsamościowe Festiwalu Kultury Lasowiackiej
Dr Katarzyna Radziwiłko – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
12.00 – 12.15 | Dyskusja po I panelu
12.15 – 13.00 | Poczęstunek
PANEL II – DZIEDZICTWO LOKALNE W UJĘCIU KRAJOWYM – część I
13.00 – 13.20 | Tydzień Kultury Beskidzkiej – sprawdzone praktyki w organizacji wydarzeń kulturalnych
Katarzyna Czyż – Kazimierczak – Zastępca Burmistrza Miasta Wisła
13.20 – 13.40 | Festiwal jako przestrzeń dobrych praktyk – przykład Święta Dzieci Gór
Monika Kurzeja – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
13.40 – 14.00 | Żyć z tradycją czy żyć z tradycji? Strategie ekonomiczne Zalipianek wobec sztuki ludowej
Leonia Brzozowska – Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
14.00 – 14.20 | Dziedzictwo kulturowe Zagórzańskich Dziedzin powodem do dumy
Magdalena Polańska – Marka Lokalna Zagórzańskie Dziedziny
14.20 – 14.35 | Przerwa kawowa
PANEL II – DZIEDZICTWO LOKALNE W UJĘCIU KRAJOWYM – część II
14.35 – 14.55 | Spotkania fokusowe jako metoda angażowania społeczności lokalnej w projekty badawczo – naukowo – kulturalne na przykładzie projektu Atlasu niematerialnego dziedzictwa
Dr Katarzyna Zielińska – Muzeum Krakowa
14.55 – 15.15 | Kultura i tożsamość Wilamowian. Zagrożone dziedzictwo w rewitalizacji i współczesnym użyciu
Justyna Majerska – Sznajder – Muzeum Kultury Wilamowskiej
15.15 – 15.35 | Od tradycji do tożsamości: ród Malików jako przykład lokalnego dziedzictwa Zwierzyńca w Krakowie.
Izabela Okręglicka – Muzeum Krakowa
15.35 – 16.35 | Dyskusja po II panelu / Zakończenie konferencji
16.45 – 18.30 | Warsztaty robienia ziołowych makatek
Komentarze