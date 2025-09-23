Stalowa Wola stawia na rozwój ekologii. Do użytku oddano nowe autobusy elektryczne

Nowe autobusy mają 12 metrów długości, mogą przewozić 36 pasażerów siedzących i 40 stojących. W pełni elektryczny napęd to nie tylko cichy i komfortowy przejazd, ale również oszczędność - koszt przejazdu jednego kilometra wynosi 1,27 zł, podczas gdy w przypadku autobusów spalinowych jest to 1,86 zł.

Autobusy zostały zakupione za 17 milionów złotych, z czego blisko 13 milionów pochodzi z dofinansowania zewnętrznego. - Przeliczając nasz wkład własny to tak, gdybyśmy zakupili jeden autobus, a cztery kolejne autobusy pochodzą z dotacji zewnętrznej - mówił prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent zapowiedział również budowę nowej zajezdni autobusowej, która pomieści 64 pojazdy i będzie wyposażona w stanowiska do ładowania. Przetarg na wybór wykonawcy został już rozstrzygnięty. - Została wybrana ta najniższa oferta, którą złożył Mostostal Kraków - 37,8 miliona złotych, a dofinansowanie tego zadania to blisko 27 milionów złotych.

Wykonawca od podpisania umowy ma 29 miesięcy na realizację projektu. Ponadto miasto planuje zakup kolejnych autobusów elektrycznych, w tym trzech przegubowych, które będą obsługiwać najbardziej obciążone linie i zwiększą komfort podróżujących w godzinach szczytu.

Samorządowcy podkreślają również sukces darmowej komunikacji miejskiej, wprowadzonej dla mieszkańców oraz wszystkich, którzy płacą w Stalowej Woli podatki.

- Co nam dała ta darmowa komunikacja miejska? Większy komfort dla mieszkańców, autobusy bezpieczne, ciche, ochronę środowiska, mniej hałasu. (...) Okazuje się, że około 12 proc. więcej mieszkańców korzysta komunikacji odkąd jest darmowa - poinformowała przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek.