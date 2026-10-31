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Stalowa Wola 31 października 2026

Stalowa Wola stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości sektora kosmicznego

16 listopada w Stalowej Woli odbędzie się międzynarodowy KNOWLEDGE EXCHANGE SPACE PANEL, organizowany przez Stalowowolską Agencję Rozwoju Regionalnego (StARR) we współpracy z projektem SpaceSUITE. Wydarzenie poświęcone będzie kompetencjom przyszłości, rozwojowi talentów, współpracy międzynarodowej oraz budowaniu partnerstw w sektorze kosmicznym i nowoczesnych technologii.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Panel odbędzie się pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) i zgromadzi przedstawicieli miast, uczelni wyższych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw, organizacji innowacyjnych oraz europejskich inicjatyw związanych z sektorem Space, SpaceTech i technologii podwójnego zastosowania (dual-use).

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wyzwań stojących przed europejskim sektorem kosmicznym. Uczestnicy będą rozmawiać między innymi o kompetencjach przyszłości, nowych modelach kształcenia, mikropoświadczeniach (micro-credentials), przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz możliwościach współpracy międzynarodowej.

W programie znalazły się prezentacje ekspertów, przykłady europejskich inicjatyw, sesje networkingowe oraz moderowane dyskusje poświęcone przyszłości edukacji, innowacji i przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym. Organizatorzy chcą, aby wydarzenie nie zakończyło się jedynie wymianą poglądów, lecz stało się początkiem nowych partnerstw i wspólnych projektów realizowanych na poziomie europejskim.

Panel jest organizowany w ramach projektu SPACE 4 TALENTS, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA). Projekt ma na celu rozwój lokalnego ekosystemu talentów dla sektora kosmicznego i technologii podwójnego zastosowania oraz budowanie współpracy pomiędzy samorządami, edukacją, biznesem i środowiskiem naukowym.

Dynamiczny rozwój sektora kosmicznego oraz technologii zaawansowanych sprawia, że miasta takie jak Stalowa Wola mogą odgrywać coraz większą rolę w europejskim ekosystemie innowacji. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania potencjału miasta, jego doświadczeń w budowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi talentów oraz ambicji związanych z sektorem SpaceTech.

Dla kogo?

Do udziału szczególnie zaproszeni są przedstawiciele:

  • miast i samorządów,

  • uczelni wyższych,

  • instytucji badawczych,

  • przedsiębiorstw i startupów,

  • organizacji innowacyjnych,

  • inicjatyw europejskich,

  • sektora Space, SpaceTech i Dual-Use.

Termin i miejsce

16 listopada 2026 r., godz. 11:00–17:30

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego (StARR)
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3A
37-450 Stalowa Wola

Językiem wydarzenia będzie angielski.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=cdlY5l719kSTyMKEaQvflH1J6WeN6QNAgJ9W2T4anI5UM0U0NjY0WDRLUU0zN0hXNFYzTjdRMzIzNC4u&route=shorturl

Agenda wydarzenia

Szczegółowy program dostępny jest pod adresem:

Agenda panelu – plik PDF

O projekcie SPACE 4 TALENTS

SPACE 4 TALENTS to projekt realizowany przez Stalowowolską Agencję Rozwoju Regionalnego, którego celem jest budowa lokalnego i regionalnego ekosystemu talentów dla sektora kosmicznego oraz technologii podwójnego zastosowania. Projekt wspiera rozwój kompetencji przyszłości, współpracę międzynarodową oraz tworzenie nowych możliwości dla młodzieży, przedsiębiorców i instytucji działających w obszarze innowacji.

Czy przyszłość europejskiej gospodarki kosmicznej można budować także w mniejszych miastach? Organizatorzy wydarzenia są przekonani, że tak.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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