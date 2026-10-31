Stalowa Wola stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości sektora kosmicznego

Panel odbędzie się pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) i zgromadzi przedstawicieli miast, uczelni wyższych, instytucji badawczych, przedsiębiorstw, organizacji innowacyjnych oraz europejskich inicjatyw związanych z sektorem Space, SpaceTech i technologii podwójnego zastosowania (dual-use).
Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wyzwań stojących przed europejskim sektorem kosmicznym. Uczestnicy będą rozmawiać między innymi o kompetencjach przyszłości, nowych modelach kształcenia, mikropoświadczeniach (micro-credentials), przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz możliwościach współpracy międzynarodowej.
W programie znalazły się prezentacje ekspertów, przykłady europejskich inicjatyw, sesje networkingowe oraz moderowane dyskusje poświęcone przyszłości edukacji, innowacji i przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym. Organizatorzy chcą, aby wydarzenie nie zakończyło się jedynie wymianą poglądów, lecz stało się początkiem nowych partnerstw i wspólnych projektów realizowanych na poziomie europejskim.
Panel jest organizowany w ramach projektu SPACE 4 TALENTS, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA). Projekt ma na celu rozwój lokalnego ekosystemu talentów dla sektora kosmicznego i technologii podwójnego zastosowania oraz budowanie współpracy pomiędzy samorządami, edukacją, biznesem i środowiskiem naukowym.
Dynamiczny rozwój sektora kosmicznego oraz technologii zaawansowanych sprawia, że miasta takie jak Stalowa Wola mogą odgrywać coraz większą rolę w europejskim ekosystemie innowacji. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania potencjału miasta, jego doświadczeń w budowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi talentów oraz ambicji związanych z sektorem SpaceTech.
Dla kogo?
Do udziału szczególnie zaproszeni są przedstawiciele:
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miast i samorządów,
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uczelni wyższych,
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instytucji badawczych,
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przedsiębiorstw i startupów,
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organizacji innowacyjnych,
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inicjatyw europejskich,
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sektora Space, SpaceTech i Dual-Use.
Termin i miejsce
16 listopada 2026 r., godz. 11:00–17:30
Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego (StARR)
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 3A
37-450 Stalowa Wola
Językiem wydarzenia będzie angielski.
Rejestracja
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=cdlY5l719kSTyMKEaQvflH1J6WeN6QNAgJ9W2T4anI5UM0U0NjY0WDRLUU0zN0hXNFYzTjdRMzIzNC4u&route=shorturl
Agenda wydarzenia
Szczegółowy program dostępny jest pod adresem:
O projekcie SPACE 4 TALENTS
SPACE 4 TALENTS to projekt realizowany przez Stalowowolską Agencję Rozwoju Regionalnego, którego celem jest budowa lokalnego i regionalnego ekosystemu talentów dla sektora kosmicznego oraz technologii podwójnego zastosowania. Projekt wspiera rozwój kompetencji przyszłości, współpracę międzynarodową oraz tworzenie nowych możliwości dla młodzieży, przedsiębiorców i instytucji działających w obszarze innowacji.
Czy przyszłość europejskiej gospodarki kosmicznej można budować także w mniejszych miastach? Organizatorzy wydarzenia są przekonani, że tak.
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