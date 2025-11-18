Stalowa Wola rozwija system informacji pasażerskiej

Miasto rozstrzygnęło postępowanie dotyczące części II zadania w ramach projektu „Dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącej infrastruktury”. Ten etap obejmuje doposażenie i konfigurację urządzeń w działającej już miejskiej serwerowni.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DYSTEN Sp. z o.o. z Zabrza, która wyceniła realizację prac na 6 756 736,86 zł brutto. Wykonawca udzieli 5 lat gwarancji i rękojmi oraz zadeklarował 6-miesięczny termin wykonania zadania. Oferty oceniano na podstawie ceny, długości gwarancji i rękojmi oraz terminu realizacji.

Inwestycja ma umożliwić dalszy rozwój i integrację systemu informacji pasażerskiej, dzięki czemu mieszkańcy zyskają szybki dostęp do danych o odjazdach, opóźnieniach i zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Rozbudowa serwerowni ma zapewnić stabilne i bezpieczne zaplecze technologiczne dla całego systemu.

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreśla, że to ważny krok w modernizacji transportu publicznego:

- Stawiamy na nowoczesne, inteligentne rozwiązania, które poprawiają jakość życia mieszkańców i podnoszą standard komunikacji miejskiej. System dynamicznej informacji pasażerskiej to jeden z kluczowych elementów budowy przyjaznego, sprawnego i ekologicznego transportu publicznego w Stalowej Woli.

Prace mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Zadanie jest częścią szerszego programu modernizacji miejskiej infrastruktury, obejmującego rozwój zrównoważonego transportu oraz wdrażanie rozwiązań smart-city.

Projekt jest dofinansowany z programu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap 1”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.