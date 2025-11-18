Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Stalowa Wola 18 listopada 2025

Stalowa Wola rozwija system informacji pasażerskiej

Stalowa Wola wybrała wykonawcę kolejnego etapu rozbudowy systemu informacji pasażerskiej, dzięki czemu mieszkańcy zyskają jeszcze lepszy dostęp do aktualnych danych o kursowaniu komunikacji miejskiej.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miasto rozstrzygnęło postępowanie dotyczące części II zadania w ramach projektu „Dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącej infrastruktury”. Ten etap obejmuje doposażenie i konfigurację urządzeń w działającej już miejskiej serwerowni.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DYSTEN Sp. z o.o. z Zabrza, która wyceniła realizację prac na 6 756 736,86 zł brutto. Wykonawca udzieli 5 lat gwarancji i rękojmi oraz zadeklarował 6-miesięczny termin wykonania zadania. Oferty oceniano na podstawie ceny, długości gwarancji i rękojmi oraz terminu realizacji.

Inwestycja ma umożliwić dalszy rozwój i integrację systemu informacji pasażerskiej, dzięki czemu mieszkańcy zyskają szybki dostęp do danych o odjazdach, opóźnieniach i zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Rozbudowa serwerowni ma zapewnić stabilne i bezpieczne zaplecze technologiczne dla całego systemu.

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreśla, że to ważny krok w modernizacji transportu publicznego:

- Stawiamy na nowoczesne, inteligentne rozwiązania, które poprawiają jakość życia mieszkańców i podnoszą standard komunikacji miejskiej. System dynamicznej informacji pasażerskiej to jeden z kluczowych elementów budowy przyjaznego, sprawnego i ekologicznego transportu publicznego w Stalowej Woli.

Prace mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Zadanie jest częścią szerszego programu modernizacji miejskiej infrastruktury, obejmującego rozwój zrównoważonego transportu oraz wdrażanie rozwiązań smart-city.

Projekt jest dofinansowany z programu „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap 1”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

