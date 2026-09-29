Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
Fot. UM Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 29 września 2026

Stalowa Wola rozbuduje infrastrukturę dla dronów

Stalowa Wola ogłosiła przetarg na wykonanie przyłączy energetycznych i światłowodowych do lądowiska dla dronów. Inwestycja jest związana z budową infrastruktury dla Stalowowolskiego Centrum Kompetencji BSP - CK 5 „Podkarpackie Północ”.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Prace mają zostać wykonane w dwóch lokalizacjach - budynek Mostostalu oraz w punkcie BSP przy ul. Kwiatkowskiego. W obu miejscach powstaną instalacje elektryczne i światłowodowe, które umożliwią podłączenie urządzeń antenowych.

Montaż samych urządzeń będzie realizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach osobnego zadania. PAŻP wybudowała już lądowisko dla bezzałogowych statków powietrznych.

- Stalowa Wola od początku swojego istnienia jest miastem, które nie boi się patrzeć w przyszłość. Dzisiaj także spoglądamy dalej, budując kompetencje i infrastrukturę dla technologii, które będą kształtować gospodarkę kolejnych dekad. Drony, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne i rozwiązania dual-use to kierunki, które tworzą już naszą codzienność, ale ich przełomowy rozwój dopiero przed nami. Budowa infrastruktury dla Centrum Kompetencji BSP jest kolejnym konkretnym krokiem w drodze, na której Stalowa Wola nie tylko jest odbiorcą nowych technologii, ale miejscem, w którym są one tworzone, testowane i wdrażane - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Centrum Kompetencji BSP rozwijane jest wspólnie przez miasto Stalowa Wola oraz gminy Pysznica i Zaleszany. Ma służyć rozwojowi infrastruktury potrzebnej do prowadzenia bezpiecznych operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Drony mogą być wykorzystywane m.in. przy inspekcji infrastruktury przemysłowej, w energetyce, geodezji, monitoringu środowiska, logistyce, zarządzaniu kryzysowym czy ochronie infrastruktury krytycznej.

Budowa przyłączy do lądowiska jest kolejnym etapem przygotowywania infrastruktury centrum.

Źródło: UM Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Będą MOP-y z prawdziwego zdarzenia
Jeżowe
Będą MOP-y z prawdziwego zdarzenia
Zajrzą za kulisy MDK. W sobotę spacer z przewodnikiem
Stalowa Wola
Zajrzą za kulisy MDK. W sobotę spacer z przewodnikiem
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Stalowej Woli
Marcel Moss spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Marcel Moss spotka się z czytelnikami w Stalowej Woli
84 lata od tragedii w Kochanach. Oddali hołd pomordowanym mieszkańcom
Pysznica
84 lata od tragedii w Kochanach. Oddali hołd pomordowanym mieszkańcom
Pamięć, która trwa
Nisko
Pamięć, która trwa
15-lecie 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. Będzie uroczysty apel i defilada
Nisko
15-lecie 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. Będzie uroczysty apel i defilada
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu