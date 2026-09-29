Stalowa Wola rozbuduje infrastrukturę dla dronów

Prace mają zostać wykonane w dwóch lokalizacjach - budynek Mostostalu oraz w punkcie BSP przy ul. Kwiatkowskiego. W obu miejscach powstaną instalacje elektryczne i światłowodowe, które umożliwią podłączenie urządzeń antenowych.

Montaż samych urządzeń będzie realizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach osobnego zadania. PAŻP wybudowała już lądowisko dla bezzałogowych statków powietrznych.

- Stalowa Wola od początku swojego istnienia jest miastem, które nie boi się patrzeć w przyszłość. Dzisiaj także spoglądamy dalej, budując kompetencje i infrastrukturę dla technologii, które będą kształtować gospodarkę kolejnych dekad. Drony, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne i rozwiązania dual-use to kierunki, które tworzą już naszą codzienność, ale ich przełomowy rozwój dopiero przed nami. Budowa infrastruktury dla Centrum Kompetencji BSP jest kolejnym konkretnym krokiem w drodze, na której Stalowa Wola nie tylko jest odbiorcą nowych technologii, ale miejscem, w którym są one tworzone, testowane i wdrażane - zaznaczył Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Centrum Kompetencji BSP rozwijane jest wspólnie przez miasto Stalowa Wola oraz gminy Pysznica i Zaleszany. Ma służyć rozwojowi infrastruktury potrzebnej do prowadzenia bezpiecznych operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Drony mogą być wykorzystywane m.in. przy inspekcji infrastruktury przemysłowej, w energetyce, geodezji, monitoringu środowiska, logistyce, zarządzaniu kryzysowym czy ochronie infrastruktury krytycznej.

Budowa przyłączy do lądowiska jest kolejnym etapem przygotowywania infrastruktury centrum.

Źródło: UM Stalowa Wola