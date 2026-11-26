Stalowa Wola w zupełnie innym wymiarze

„Opowieści ze SPACELAB” to zbiór pięciu opowiadań science fiction, których akcja rozgrywa się w Stalowej Woli. Autorka zabiera czytelników w przyszłość, łącząc dobrze znane miejsca z kosmicznymi technologiami, naukowymi wizjami i pytaniami o ludzkie wybory.

Arleta Siwek zawodowo jest związana ze Stalowowolską Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie pełni funkcję dyrektorki do spraw strategii, rozwoju i funduszy. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się rozwojem miast i projektami europejskimi. Pracuje również przy projekcie SPACE4TALENTS, łączącym rozwijanie talentów z technologiami kosmicznymi. Pisze wiersze, ma także doświadczenie aktorskie. „Opowieści ze SPACELAB” są jej debiutem książkowym.

Wieczór otworzyły Marzena Kościółek, prezes Wydawnictwa Sztafeta, oraz Beata Życzyńska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli. Spotkanie poprowadziła Elżbieta Mierzwa-Laba.

Muzyka, teatr i kosmiczna oprawa

Premiera miała nie tylko literacki, lecz także muzyczny i teatralny charakter. Przy przygaszonym świetle i wyświetlanej w sali kosmicznej projekcji Aldona K. Smoła zaśpiewała utwór „Mgła”. Przy pianinie towarzyszył jej Michał Powęska.

Następnie Aldona K. Smoła, przy muzyce wykonywanej na żywo, przeczytała pierwszy fragment książki. Kolejne części „Opowieści ze SPACELAB” zaprezentowały aktorki Teatru Ad Hoc: Małgorzata Jarocka, Edyta Zakrzewska, Maria Bembenek, Wioletta Hartleb oraz Aldona K. Smoła.

Jedenaście fragmentów książki przeplatały wprowadzenia Arlety Siwek, która przybliżała publiczności bohaterów i światy przedstawione w poszczególnych opowiadaniach. Aktorki czytały przy niewielkich stolikach oświetlonych lampkami, a przygaszone światło i kosmiczne obrazy stworzyły wyjątkowy klimat.

Od pierwszego zdania do gotowej książki

Po części artystycznej przyszedł czas na rozmowę z debiutującą autorką. Arleta Siwek opowiadała o początkach książki, inspiracjach, fascynacji kosmosem oraz o tym, dlaczego zdecydowała się umieścić akcję właśnie w Stalowej Woli.

Rozmowa dotyczyła również nauki i technologii obecnych w opowiadaniach, bohaterów oraz tematów, które – mimo futurystycznej scenerii – pozostają bardzo współczesne. To między innymi samotność, ambicja, odpowiedzialność i cena, jaką czasami płaci się za realizację marzeń.

Nie zabrakło również pytań o dalsze plany pisarskie autorki. Spotkanie zakończyły pytania publiczności, rozmowy indywidualne, wspólne zdjęcia i podpisywanie książek.

Podziękowania dla twórców wieczoru

Organizatorami premiery były Wydawnictwo Sztafeta oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli. Partnerami wydarzenia zostały Stowarzyszenie Literackie „Witryna” i Teatr Ad Hoc.

Szczególne podziękowania należą się Arlecie Siwek, aktorkom Teatru Ad Hoc – Małgorzacie Jarockiej, Edycie Zakrzewskiej, Marii Bembenek, Wioletcie Hartleb i Aldonie K. Smole – oraz Michałowi Powęsce za stworzenie oprawy, dzięki której publiczność mogła nie tylko poznać książkę, ale również naprawdę usłyszeć i poczuć jej kosmiczny świat.

Dziękujemy także Miejskiej Bibliotece Publicznej za gościnność oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wyjątkowym, premierowym wieczorze.

Książkę Arlety Siwek „Opowieści ze SPACELAB” można kupić w sklepie internetowym Wydawnictwa "Sztafeta" lub stacjonarnie w siedzibie naszej redakcji w Stalowej Woli.