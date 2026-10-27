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Stalowa Wola 27 października 2026

Stalowa Wola przyłącza się do walki z przemocą wobec dzieci

Stalowa Wola dołączyła do ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”. To już trzecia edycja akcji, której organizatorzy chcą pokazać, że każde dziecko ma prawo dorastać w poczuciu bezpieczeństwa.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Kampania trwa do połowy listopada. W tym czasie miasto prowadzi działania informacyjne i edukacyjne, a ich adresatami są przede wszystkim dorośli. Organizatorzy przekonują, że to od rodziców, opiekunów i nauczycieli zależy, czy dzieci wychowują się w atmosferze troski i wsparcia, a nie strachu.

Władze miasta zapraszają do udziału szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Zachęcają też specjalistów pracujących z dziećmi oraz zwykłych mieszkańców. Jak podkreślają, profilaktyka i edukacja to podstawa, a pomoc rodzinom działa skuteczniej, gdy różne instytucje współpracują ze sobą. W Stalowej Woli taka współpraca już funkcjonuje.

Na Podkarpaciu akcję koordynuje Fundacja PRO-FIL. Wspólnie z partnerami tworzy ona Podkarpacki Wojewódzki Sztab kampanii.

Szczegółowe informacje o kampanii są dostępne na stronie dziecinstwobezprzemocy.pl.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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