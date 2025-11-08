Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 8 listopada 2025

Stalowa Wola przygotowuje się do Święta Niepodległości. Znamy program uroczystości

Msza święta, przemarsz przez rynek, wojskowa uroczystość i wspólne śpiewanie przy ognisku - tak Stalowa Wola będzie świętować 107. rocznicę odzyskania niepodległości.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Patriotyczne uroczystości w Rozwadowie

Obchody rozpoczną się o godz. 15.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Po nabożeństwie, około godz. 16.00, uczestnicy przejdą w przemarszu wokół rozwadowskiego Rynku.

Następnie, o godz. 16.15, na płycie Rynku rozpoczną się oficjalne uroczystości wojskowe. Wezmą w nich udział Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko, a oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.

Podczas wydarzenia odbędzie się uroczysta przysięga uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Tego dnia zostanie również wręczona statuetka „Zasłużony dla Miasta Stalowej Woli”, którą otrzyma Antoni Rusinek – inżynier, menedżer i wieloletni pracownik Huty Stalowa Wola S.A., zasłużony dla rozwoju przemysłu obronnego i wzmocnienia pozycji miasta jako ośrodka polskiej zbrojeniówki.

XII Ognisko Patriotyzmu

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie XII Ognisko Patriotyzmu, które rozpocznie się o godz. 17.15 na Rynku w Rozwadowie. Przy blasku ognia i dźwiękach pieśni patriotycznych mieszkańcy wspólnie uczczą pamięć o bohaterach niepodległej Polski.

Śpiewanie poprowadzą harcerze Hufca ZHP w Stalowej Woli oraz Piotr Rut. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe śpiewniki, by wspólnie zaśpiewać znane pieśni, które od pokoleń rozbrzmiewają w polskich domach.

W uroczystościach wezmą też udział: Towarzystwo Miłośników Jazdy Polskiej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Obojnej, Zespół Mażoretek „Różanki” z RDK „Sokół” oraz Chór Puellarum Cantus pod dyrekcją Katarzyny Pisery.

Organizatorzy i patroni

Organizatorami obchodów są: Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz Agata Krzek - Przewodnicząca Rady Miejskiej.
Partnerzy wydarzenia: Miejski Dom Kultury, Miejski Zakład Budynków, Miejski Zakład Komunalny oraz 18. Pułk Saperów.

Patronat honorowy objęli: Senator RP Janina Sagatowska i Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Wydarzenie towarzyszące - Bieg Niepodległości

Jak co roku, jednym z punktów świętowania będzie również sportowa rywalizacja. XXXIII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości wystartuje na Alejach Jana Pawła II. Początek o godz. 14.00 - od biegów dziecięcych i młodzieżowych.

Organizatorem wydarzenia jest Katolicki Klub Lekkoatletyczny „Stal” Stalowa Wola.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

