Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji kolejnych lokalnych inwestycji

Władze Stalowej Woli zapowiadają realizację kilku mniejszych inwestycji, które mają poprawić codzienne funkcjonowanie mieszkańców w różnych częściach miasta.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak informował prezydent Lucjusz Nadbereżny, miasto przygotowuje się do ogłoszenia postępowań dotyczących kilku lokalnych zadań. Chodzi m.in. o budowę chodnika przy ulicy Spokojnej oraz prace na ulicy Żytniej. W obu przypadkach trwa aktualizacja kosztorysów, a dokumenty mają zostać przekazane do dalszej procedury jeszcze w kwietniu.

To jednak nie wszystko. W planach są również inwestycje w rejonach garaży - przy ulicach Hutniczej i Podleśnej. W tym przypadku konieczne było przygotowanie lub uaktualnienie dokumentacji projektowej. Jak zaznaczono, ogłoszenia przetargów na realizację tych zadań mogą pojawić się na przełomie kwietnia i maja.

Prezydent zwrócił uwagę, że harmonogram realizacji takich mniejszych inwestycji uzależniony jest od kilku czynników. W pierwszej kolejności miasto koncentruje się na zadaniach, które mają dofinansowanie zewnętrzne, szczególnie ze środków europejskich.

- Najpierw chcemy wypuścić do ogłoszenia te zadania, które są objęte dofinansowaniem zewnętrznym - wyjaśniał.

Znaczenie mają także rosnące koszty funkcjonowania miasta, w tym wydatki na wynagrodzenia w oświacie i innych jednostkach. Jak podkreślono, nowe regulacje powodują wzrost wydatków liczony w milionach złotych, co wpływa na możliwości realizacji kolejnych zadań.

Mimo to miasto podtrzymuje plany dotyczące inwestycji osiedlowych. Władze zapowiadają, że po zabezpieczeniu najważniejszych wydatków, kolejne środki będą kierowane właśnie na takie lokalne projekty, najbardziej odczuwalne dla mieszkańców.

