Stalowa Wola postawiła na zieleń, kulturę i bezpieczeństwo

Największym poparciem w Zielonym Budżecie Obywatelskim cieszyły się inicjatywy związane z ekologią i rekreacją. Mieszkańcy oddali swoje głosy m.in. na antysmogowy mural, zielone warsztaty w przestrzeni miejskiej, spotkania ekologiczne, a także projekty zakładające tworzenie zielonych punktów rekreacyjnych oraz stref wypoczynku przy placówkach oświatowych. Wybrane zadania mają nie tylko poprawić estetykę miasta, ale również wspierać edukację ekologiczną i zdrowy styl życia.

Równie interesująco prezentują się wyniki Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2026. Młodzi mieszkańcy Stalowej Woli zdecydowali, że chcą więcej wydarzeń kulturalnych i przestrzeni do integracji. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. kino samochodowe, murale tworzone przez młodzież, letnie potańcówki i koncerty, a także inicjatywy promujące zdrowie i bezpieczeństwo – w tym montaż defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej.

Realizacja wybranych projektów rozpocznie się w przyszłym roku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Stalowa Wola wzbogaci się o nowe wydarzenia, zielone miejsca spotkań i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.