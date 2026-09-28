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space 4 talent
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Stalowa Wola 28 września 2026

Stalowa Wola po raz kolejny gospodarzem największego hackathonu na świecie. NASA Space Apps Challenge 2026 już w listopadzie!

W dniach 14–15 listopada 2026 roku Stalowa Wola dołączy do ponad 500 miast na całym świecie biorących udział w NASA International Space Apps Challenge – największym hackathonie na świecie, w którym co roku uczestniczy blisko 100 tysięcy osób. Organizatorami wydarzenia są Miasto Stalowa Wola i Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (StARR). Wydarzenie odbędzie się w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli przy ul. Wojska Polskiego 9.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

NASA International Space Apps Challenge to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez NASA, które od lat gromadzi pasjonatów technologii, nauki i kosmosu. Uczestnicy przez 24 godziny nieprzerwanej pracy mierzą się z realnymi wyzwaniami, często korzystając z niepublicznych danych NASA, aby wspólnie – w duchu kreatywnej burzy mózgów – opracować innowacyjne rozwiązania i prototypy. Zadania przygotowane są na różnych poziomach trudności, dzięki czemu w hackathonie mogą wziąć udział zarówno początkujący, jak i eksperci z wielu dziedzin.

Zapisy pod linkiem: nasa.stalowawola.pl 

Wydarzenie dla każdego, nie tylko dla inżynierów

Organizatorzy stalowowolskiej edycji podkreślają, że choć wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, jego głównymi adresatami są:

  • młodzież,
  • początkujący twórcy, liderzy i osoby z pomysłami na innowacje,
  • osoby bez doświadczenia w programowaniu, naukach ścisłych czy inżynierii.

Udział w hackathonie nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wydarzenie ma charakter koncepcyjny i pokazuje, że technologie kosmiczne są dostępne dla każdego, niezależnie od wykształcenia technicznego.

Tegoroczna edycja w Stalowej Woli stanowi rozwinięcie poprzednich odsłon NASA Space Apps Challenge. Organizatorzy skupiają się na zaangażowaniu lokalnych szkół, inspirując uczniów do aktywności i zdrowej rywalizacji.

Kompleksowe wsparcie dla uczestników

Osoby biorące udział w hackathonie będą mogły liczyć na:

  • bootcamp przed wydarzeniem – przygotowujący uczestników do hackathonu pod kątem narzędzi, zasad i oczekiwań jury,
  • mentorów merytorycznych i biznesowych – doświadczonych specjalistów wspierających uczestników m.in. w zakresie pitchingu, modeli biznesowych i AI,
  • zwycięzców SpaceShield Hack 2026 – którzy podzielą się własnym doświadczeniem jako mentorzy.

Część większego projektu dla regionu

NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2026 jest integralną częścią projektu „Space 4 Talents", którego misją jest zatrzymanie talentów w regionie poprzez pokazanie młodym ludziom, że wielkie rzeczy mogą zaczynać się na miejscu – w Stalowej Woli.

Projekt „Space 4 Talents" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (European Urban Initiative – Innovative Action, EUI-IA). Jego celem jest stworzenie modelu przyciągania i zatrzymywania talentów w Stalowej Woli poprzez rozwój sektora kosmicznego.

Organizatorem wydarzenia jest Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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