Stalowa Wola po raz kolejny gospodarzem największego hackathonu na świecie. NASA Space Apps Challenge 2026 już w listopadzie!

NASA International Space Apps Challenge to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez NASA, które od lat gromadzi pasjonatów technologii, nauki i kosmosu. Uczestnicy przez 24 godziny nieprzerwanej pracy mierzą się z realnymi wyzwaniami, często korzystając z niepublicznych danych NASA, aby wspólnie – w duchu kreatywnej burzy mózgów – opracować innowacyjne rozwiązania i prototypy. Zadania przygotowane są na różnych poziomach trudności, dzięki czemu w hackathonie mogą wziąć udział zarówno początkujący, jak i eksperci z wielu dziedzin.
Zapisy pod linkiem: nasa.stalowawola.pl
Wydarzenie dla każdego, nie tylko dla inżynierów
Organizatorzy stalowowolskiej edycji podkreślają, że choć wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, jego głównymi adresatami są:
- młodzież,
- początkujący twórcy, liderzy i osoby z pomysłami na innowacje,
- osoby bez doświadczenia w programowaniu, naukach ścisłych czy inżynierii.
Udział w hackathonie nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wydarzenie ma charakter koncepcyjny i pokazuje, że technologie kosmiczne są dostępne dla każdego, niezależnie od wykształcenia technicznego.
Tegoroczna edycja w Stalowej Woli stanowi rozwinięcie poprzednich odsłon NASA Space Apps Challenge. Organizatorzy skupiają się na zaangażowaniu lokalnych szkół, inspirując uczniów do aktywności i zdrowej rywalizacji.
Kompleksowe wsparcie dla uczestników
Osoby biorące udział w hackathonie będą mogły liczyć na:
- bootcamp przed wydarzeniem – przygotowujący uczestników do hackathonu pod kątem narzędzi, zasad i oczekiwań jury,
- mentorów merytorycznych i biznesowych – doświadczonych specjalistów wspierających uczestników m.in. w zakresie pitchingu, modeli biznesowych i AI,
- zwycięzców SpaceShield Hack 2026 – którzy podzielą się własnym doświadczeniem jako mentorzy.
Część większego projektu dla regionu
NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2026 jest integralną częścią projektu „Space 4 Talents", którego misją jest zatrzymanie talentów w regionie poprzez pokazanie młodym ludziom, że wielkie rzeczy mogą zaczynać się na miejscu – w Stalowej Woli.
Projekt „Space 4 Talents" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej (European Urban Initiative – Innovative Action, EUI-IA). Jego celem jest stworzenie modelu przyciągania i zatrzymywania talentów w Stalowej Woli poprzez rozwój sektora kosmicznego.
Organizatorem wydarzenia jest Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego.
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