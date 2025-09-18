Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wolontariat
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 września 2025

Stalowa Wola pamięta o ofiarach sowieckiej agresji i Sybirakach

W środę, 17 września, mieszkańcy Stalowej Woli oddali hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę oraz wszystkim, którzy przeszli przez „nieludzką ziemię”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00 mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwo sprawowane było w intencji pomordowanych w wyniku agresji ZSRS z 1939 roku oraz zesłańców syberyjskich. Liturgię uświetnił występ Chóru „Lasowiacy” Miejskiego Domu Kultury pod dyrekcją Bartosza Kanacha.

Po mszy, w rytmie marsza wykonanego przez Orkiestrę Dętą MDK, odbył się uroczysty przemarsz. Symboliczne wprowadzenie wojskowej asysty honorowej poprzedziło główną część obchodów.

Oficjalna uroczystość upamiętniająca 86. rocznicę napaści ZSRS na Polskę odbyła się pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, kombatanci, harcerze, a także licznie przybyli mieszkańcy.

- Pamiętajmy, że tylko w prawdzie historycznej możemy budować trwały fundament wspólnoty, tożsamości narodowej. Spotykamy się w tym symbolicznym miejscu pod pomnikiem pomordowanych w Katyniu, żeby o tej prawdzie przypominać, o tej prawdzie głośno mówić. Nie możemy o tej prawdzie zapominać. I dzięki wam droga młodzieży liczę, że ta prawda będzie trwała w naszym narodzie. Tylko dzięki tej prawdzie jesteśmy w stanie tworzyć jeden naród i nie poddawać się zagrożeniu z zewnątrz - mówił Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

- Setki tysięcy osób zabitych, ponad milion wywiezionych, represje, Zbrodnia Katyńska, to wszystko co działo się na polskich ziemiach i z polskim narodem, dodając do tego zbrodnie hitlerowskich Niemiec, to była ogromna tragedia. I tego świadomość mamy. Ale musimy mieć też świadomość, że jest druga strona tego medalu. Tą drugą stroną jest bohaterstwo polskiego narodu, poświęcenie naszych żołnierzy, ale też ludności cywilnej. Tą drugą stroną jest niezłomny charakter polskiego społeczeństwa, bo gdyby było inaczej, zarówno Niemcy jak i Sowieci, cel by osiągnęli - powiedział poseł Rafał Weber.

Podczas uroczystości delegacje złożyły kwiaty i znicze pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
O wybitnych Polakach z Anną Czerwińską-Rydel
Stalowa Wola
O wybitnych Polakach z Anną Czerwińską-Rydel
Hala sportowa przy SP nr 4 z dodatkowym dofinansowaniem
Stalowa Wola
Hala sportowa przy SP nr 4 z dodatkowym dofinansowaniem
Twórz z nami!
Twórz z nami!
Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
Mieszkańcy czekają, remont trwa. Co dalej z ul. Sandomierską?
Nisko
Mieszkańcy czekają, remont trwa. Co dalej z ul. Sandomierską?
„Fałszerka, LalKara i Rysownik” – nowa wystawa w Galerii „TŁO”
Stalowa Wola
„Fałszerka, LalKara i Rysownik” – nowa wystawa w Galerii „TŁO”
X Stalowowolski Dzień Przedszkolaka – wspólne święto najmłodszych
Stalowa Wola
X Stalowowolski Dzień Przedszkolaka – wspólne święto najmłodszych
Anna Seniuk w Stalowej Woli: wyjątkowy monodram „Księga ziół i nie tylko”
Stalowa Wola
Anna Seniuk w Stalowej Woli: wyjątkowy monodram „Księga ziół i nie tylko”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu