Stalowa Wola pamięta o ofiarach sowieckiej agresji i Sybirakach

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00 mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Nabożeństwo sprawowane było w intencji pomordowanych w wyniku agresji ZSRS z 1939 roku oraz zesłańców syberyjskich. Liturgię uświetnił występ Chóru „Lasowiacy” Miejskiego Domu Kultury pod dyrekcją Bartosza Kanacha.

Po mszy, w rytmie marsza wykonanego przez Orkiestrę Dętą MDK, odbył się uroczysty przemarsz. Symboliczne wprowadzenie wojskowej asysty honorowej poprzedziło główną część obchodów.

Oficjalna uroczystość upamiętniająca 86. rocznicę napaści ZSRS na Polskę odbyła się pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, kombatanci, harcerze, a także licznie przybyli mieszkańcy.

- Pamiętajmy, że tylko w prawdzie historycznej możemy budować trwały fundament wspólnoty, tożsamości narodowej. Spotykamy się w tym symbolicznym miejscu pod pomnikiem pomordowanych w Katyniu, żeby o tej prawdzie przypominać, o tej prawdzie głośno mówić. Nie możemy o tej prawdzie zapominać. I dzięki wam droga młodzieży liczę, że ta prawda będzie trwała w naszym narodzie. Tylko dzięki tej prawdzie jesteśmy w stanie tworzyć jeden naród i nie poddawać się zagrożeniu z zewnątrz - mówił Tomasz Miśko, zastępca prezydenta Stalowej Woli.

- Setki tysięcy osób zabitych, ponad milion wywiezionych, represje, Zbrodnia Katyńska, to wszystko co działo się na polskich ziemiach i z polskim narodem, dodając do tego zbrodnie hitlerowskich Niemiec, to była ogromna tragedia. I tego świadomość mamy. Ale musimy mieć też świadomość, że jest druga strona tego medalu. Tą drugą stroną jest bohaterstwo polskiego narodu, poświęcenie naszych żołnierzy, ale też ludności cywilnej. Tą drugą stroną jest niezłomny charakter polskiego społeczeństwa, bo gdyby było inaczej, zarówno Niemcy jak i Sowieci, cel by osiągnęli - powiedział poseł Rafał Weber.

Podczas uroczystości delegacje złożyły kwiaty i znicze pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.