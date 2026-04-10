Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej

Co roku do tej daty wracamy także w Stalowej Woli. W mieście pojawiają się oficjalne komunikaty i wpisy w mediach społecznościowych, publikowane przez samorządowców i instytucje. To przede wszystkim one przypominają o rocznicy i nadają jej lokalny wymiar.

Poniżej publikujemy w całości wpis prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego:

„16 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, doszło do Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z 95 wybitnymi przedstawicielami Państwa Polskiego, lecącymi oddać hołd pomordowanym w Katyniu. Jak co roku, w przestrzeni publicznej miasta Stalowej Woli oddajemy pamięć i hołd tym, którzy, będąc na służbie dla Polski, zginęli podczas tragicznego lotu pod Smoleńskiem. Stalowa Wola pamięta.”