Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej

16 lat temu doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską - Katastrofa Smoleńska. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu zginęło 96 osób, w tym prezydent Polski Lech Kaczyński oraz ważni przedstawiciele państwa.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Co roku do tej daty wracamy także w Stalowej Woli. W mieście pojawiają się oficjalne komunikaty i wpisy w mediach społecznościowych, publikowane przez samorządowców i instytucje. To przede wszystkim one przypominają o rocznicy i nadają jej lokalny wymiar.

Poniżej publikujemy w całości wpis prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego:

„16 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, doszło do Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z 95 wybitnymi przedstawicielami Państwa Polskiego, lecącymi oddać hołd pomordowanym w Katyniu. Jak co roku, w przestrzeni publicznej miasta Stalowej Woli oddajemy pamięć i hołd tym, którzy, będąc na służbie dla Polski, zginęli podczas tragicznego lotu pod Smoleńskiem. Stalowa Wola pamięta.”

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu