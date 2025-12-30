Stalowa Wola pamięta o Eugeniuszu Kwiatkowskim

- W 137. rocznicę urodzin tego wybitnego męża stanu pochylamy głowy z szacunkiem, przywołując Jego postać i dzieło. Eugeniusz Kwiatkowski pozostawił po sobie nie tylko trwałe fundamenty Centralnego Okręgu Przemysłowego, w tym Stalowej Woli, ale także dziedzictwo myśli i ducha, które pozostaje niezwykle aktualne również dziś. Był wierny idei jedności narodu i umiejętnie łączył romantyczną wrażliwość Polaków z konsekwentnym, pozytywistycznym działaniem. Jego życie pokazuje, że prawdziwa wielkość człowieka rodzi się z harmonii miłości, myśli i czynu. W kolejną rocznicę Jego urodzin z jednej strony podziwiamy ogrom materialnych dokonań, a z drugiej wciąż uczymy się odpowiedzialnej pracy dla dobra wspólnego, ponad podziałami - tej lekcji, którą nam pozostawił - podkreślił prezydent.

Eugeniusz F. Kwiatkowski był chemikiem, ekonomistą, doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, ministrem przemysłu i handlu w latach 1926–1930, a następnie ministrem skarbu i wicepremierem w latach 1935–1939. Po II wojnie światowej pełnił funkcję delegata rządu do spraw odbudowy wybrzeża. Służbę Ojczyźnie rozpoczął jeszcze w organizacjach niepodległościowych przed I wojną światową i walczył w Legionach.

Dzięki jego energii i wizji powstały nie tylko port w Gdyni, ale również Centralny Okręg Przemysłowy, w tym Stalowa Wola i huta w latach 1938–1939. Kwiatkowski kierował czteroletnim planem inwestycyjnym, który obejmował rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju oraz przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu.

Dziś Eugeniusz Kwiatkowski jest upamiętniony w Stalowej Woli tablicami wmurowanymi w ściany Bazyliki Konkatedralnej i historycznego budynku Dyrekcji Huty. Jego pomnik stoi przy ulicy Staszica.