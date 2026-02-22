Stalowa Wola nie potrzebuje łaski

Aktyw PiS spotyka się ze swoimi sympatykami w cyklu „Myśląc Polska. Alternatywa 2.0”. W Stalowej Woli liderzy największej partii opozycyjnej spotkali się w Muzeum COP. Termin spotkania był szczególny; podobnie jak jego temat „Czas na bezpieczną Polskę”. Sobotnia dyskusja odbywała się w tydzień po sejmowym głosowaniu nad SAFE, kredytowym programem wsparcia naszej zbrojeniówki. PiS jest temu programowi przeciwne.

- Mechanizm pożyczkowy SAFE będzie trzymać na łańcuchu państwa prowadzące samodzielną politykę – mocnym akcentem konwencję rozpoczął Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

Były minister obrony ujawnił kilka pomysłów PiS na podniesienie bezpieczeństwa kraju. Takim jest m.in. budowa Kwatery Głównej RP, która w fazie zamierzeń jest zwana polskim Pentagonem. Powołanie Centrum Analiz i Doświadczeń miałoby być podbudową dla strategów kreślących szkice ewentualnej wojny. Na bazie Żandarmerii Wojskowej PiS chce zbudować nową służbę, która w szczególnych sytuacjach wspierałaby policję i straż pożarną.

- Szczególnie dramatycznym działaniem była decyzja Donalda Tuska o zawieszeniu powszechnego obowiązku służby wojskowej – wypomniał Antoni Macierewicz, pierwszy szef resortu obrony w rządzie PiS. Mówił dużo o Wojskach Obrony Terytorialnej i o sojuszu wojskowym z USA. Wie o tym, że prezydent Trump jest gotów podnieść liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce do 20 tys., ale „Kosiniak-Kamysz milczy”. Ostrzegł też, że „jeżeli uzależnimy nasze wojsko od Niemiec, stracimy niepodległość”. Do głębszych przemyśleń zmusił obecnych Zbigniew Rau, szef dyplomacji w rządzie PiS (2015-23). Kreślił geopolityczne scenariusze w naszej części Europy i w żadnej wersji ruchów etnicznych nie byłoby to rozwiązanie dobre dla Polski. Może poza połączeniem Mołdawii z Rumunią, co osłabiłoby pozycję Rosji. Dyplomata przestrzegł przed instytucjonalną dominacją Niemiec w Unii

Europejskiej, jawnie stawiając też sprawę, że „nigdy sami nie postawimy się niemieckiej dominacji”. Główny panel zakończył Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. Jego wyjątkowo emocjonalne wystąpienie co raz było przerywane brawami. Podsumował pierwsze rządy Platformy Obywatelskiej 16-procentowym bezrobociem w Stalowej Woli. Mówił o okradaniu z zamówień Huty Stalowa Wola za rządów Leszka Millera i o sprzedaży cywilnej części HSW, „której maszyny były znane na wszystkich kontynentach, a teraz można je oglądać tylko w muzeum”. Ostrzegł, by nikt z wówczas rządzących nie ważył się wykorzystywać doświadczonego kryzysami miasta do obecnej cynicznej gry. _ Stalowa Wola nie potrzebuje łaski – zakończył zbierając brawa. Jeszcze większe, gdy przytoczył husarską maksymę: Amor Patriae Nostra Lex (Miłość ojczyzny naszym prawem).

Debatę PiS poprzedziła pikieta zwolenników SAFE. Napis „Zdrajcy” nieśli wszyscy jej uczestnicy. Odnosił się do posłów PiS, którzy w Sejmie głosowali przeciwko miliardowej pożyczce na polskie zbrojenia. Z tego kredytowego programu HSW może dostać na zamówienia nawet 20 mld. zł. W grupie pikietujących był pos. Paweł Kowal i radni kilku samorządowych szczebli. Parlamentarzyści PiS przeszli obojętnie obok pikietujących.