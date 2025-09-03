Miesięcznik
Mariusz Szwed
Stalowa Wola 3 września 2025

„Stalowa Wola Narodu Polskiego” – wyjątkowa inscenizacja podczas Stalove Festival

Już w niedzielę, 7 września 2025 roku, o godz. 15:30 na nadsańskich Błoniach odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Stalove Festival. Publiczność będzie mogła zobaczyć wyjątkową inscenizację historyczną zatytułowaną „Stalowa Wola Narodu Polskiego”, przygotowaną przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podkarpacki wraz z partnerami.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

To widowisko ma na celu nie tylko przypomnienie dramatycznych i heroicznych wydarzeń z dziejów naszej ojczyzny, ale także ukazanie narodzin Stalowej Woli – miasta zbudowanego z marzeń, pracy i determinacji.

Na oczach widzów odżyją sceny związane z powstaniem Zakładów Południowych oraz chwile walk i poświęcenia polskich żołnierzy wobec niemieckiej agresji. Organizatorzy przygotowali inscenizację o niezwykłej skali – z realistycznymi scenami bitewnymi, pirotechniką, historycznymi replikami broni i pojazdów. W programie m.in.:

  • widowiskowe starcia batalistyczne,

  • wzruszające obrazy z życia codziennego mieszkańców regionu,

  • defilada Wojska Polskiego z 1939 roku z udziałem rekonstruktorów, tankietki TKS i armaty Bofors.

Całość poprowadzi prof. Andrzej Olejko, którego barwna narracja przeniesie widzów w realia tamtych czasów.

Inscenizacja zakończy się symbolicznym przypomnieniem, że odwaga i ofiarność przodków były fundamentem, na którym powstała nowoczesna Stalowa Wola. To wydarzenie będzie nie tylko widowiskiem, ale także żywą lekcją historii, okazją do wspólnego przeżywania i dumy z dziedzictwa naszego miasta.

Warto być tego dnia na Błoniach nad Sanem i zobaczyć, jak rodziła się „Stalowa Wola Narodu Polskiego”.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

