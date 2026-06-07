Stalowa Wola na trasie Koguta

Pierwszy Rajd Koguta fani silnikowych pojazdów z Muzeum Motoryzacji WENA zorganizowali w 2017 r. Od tamtego czasu organizator się nie zmienił i miejsce startu zostało to samo – Oława. Jednak co roku meta jest gdzie indziej i rośnie liczba uczestniczących załóg. Do tego stopnia, że koniecznością stały się limity zapisów. Metą pierwszego Rajdu Koguta był Książ. W tym roku meta byłą w Zamościu, a na starcie w Oławie i pobliskim Jelczu-Laskowicach stanęło prawie 4 tys. pojazdów wszelakich, ale leciwych.

Rajd Koguta odbywa się w weekend po święcie Bożego Ciała. Organizatorzy tak wybierają trasy przejazdu, by uczestnicy się nie nudzili. Ci na nudę zwykle nie mają czasu, bo zbierają wrażenia i pieniądze dla chorych dzieci. Startujący płacą wpisowe, a po drodze zbierają pieniądze do puszek realnych i wirtualnych. W 9. poprzednich edycjach rajdowicze w ten sposób uzbierali 11 mln. zł, która to kwota w całości trafiła do potrzebujących. Tegoroczny Rajd pod każdym względem był rekordowy i znacząco podniesie sumę zebranych pieniędzy.

Przez drogi obu Śląsków, Małopolski i Podkarpacia w kierunku Roztocza od Bożego Ciała ciągnęły pojazdy dwu-, cztero-, a nawet sześciokołowe. Jechały Maluchy i Trabanty, ale też Syreny, Warszawy, Mercedesy, a nawet Lincoln. W kolumnach były wycofane ze służby wozy strażackie, karetki pogotowia i milicyjne radiowozy ze znaczkiem FSO. Niejeden holował przyczepę kampingową, co dziwnie wyglądało, ale ułatwiało życie na trasie. Na jednej z tras, akuratnie najkrótszej, znalazła się Stalowa Wola dzięki miejscowemu Automobilklubowi. Klubowicze przyjęli rajdowiczów i udzielili wsparcia technicznego, gdy tego sfatygowane pojazdy potrzebowały. Wsparli też datkami, bo to wszak główna idea rajdu charytatywnego.