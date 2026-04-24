Stalowa Wola 24 kwietnia 2026

Stalowa Wola na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Stalowa Wola coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na mapie rozwijających się miast w Polsce. Potwierdzają to nie tylko ambitne plany finansowe na 2026 rok, ale też obecność miasta na XVIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (22-24 kwietnia), jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w tej części Europy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Miasto reprezentował I zastępca prezydenta, Tomasz Miśko, który wziął udział w panelu o przyszłości energetyki i nowych technologiach. Rozmawiano m.in. o małych reaktorach modułowych (SMR), technologiach wodorowych i przyciąganiu inwestorów.

- Dzisiejsza gospodarka wymaga odwagi, ale i odpowiedzialności. Stalowa Wola pokazuje, że można łączyć jedno z drugim ambitnie inwestując, a jednocześnie zachowując pełną dyscyplinę finansową - podkreślano w trakcie panelu.

Rok 2026 zapowiada się dla miasta przełomowo. Dochody mają przekroczyć miliard złotych, a ponad połowa wydatków zostanie przeznaczona na inwestycje. Co ważne, duża część tych środków pochodzi z zewnątrz, co pozwala ograniczać zadłużenie.

W planach jest aż 87 inwestycji - od rozwoju terenów gospodarczych, przez drogi, po projekty poprawiające jakość życia mieszkańców.

Dużą zmianę przyniosła też reforma dochodów samorządów. Wpływy z podatku PIT w Stalowej Woli wzrosły w ostatnich latach niemal trzykrotnie i dziś są głównym źródłem dochodów miasta. To pokazuje, jak silnie lokalna gospodarka napędza rozwój.

Potwierdzają to również rankingi - Stalowa Wola jest w ścisłej czołówce w Polsce, jeśli chodzi o dochody własne i wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca.

Udział w kongresie w Katowicach nie był przypadkowy. Miasto coraz śmielej wchodzi w obszary nowoczesnej gospodarki - od energetyki jądrowej nowej generacji, przez wodór, po zieloną transformację przemysłu.

Dziś Stalowa Wola to już nie tylko ośrodek przemysłowy, ale miasto, które chce współtworzyć przyszłość nowoczesnej gospodarki - i coraz wyraźniej to robi.

