Fot. UM Stalowa Wola
Stalowa Wola 19 listopada 2025

Stalowa Wola mówi „nie” przemocy. Razem w akcji „Dzieciństwo bez przemocy”

19 listopada Stalowa Wola ponownie przypomniała mocnym, symbolicznym gestem o swoim całorocznym zaangażowaniu w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tego dnia budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, zostały podświetlone na czerwono - kolor ten w kampaniach społecznych na całym świecie symbolizuje sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W wydarzenie aktywnie włączyli się pracownicy MOPS, Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiK), przedstawiciele władz miasta oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin. Obecni byli również wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli Karolina Paleń oraz przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia radny Aleksander Kapuściński.

W tegorocznej odsłonie akcji nie zabrakło także udziału lokalnych szkół i przedszkoli. Uczniowie przyszli dziś na zajęcia ubrani na czerwono, okazując w ten sposób solidarność z dziećmi doświadczającymi przemocy oraz tymi, które potrzebują wsparcia i ochrony.

Wiceprzewodnicząca Karolina Paleń podkreśliła znaczenie symboliki akcji:
– „Ten kolor to nie tylko symbol – to wołanie o uważność. Przemoc w rodzinie nie ma prawa istnieć w naszym mieście, a my – jako samorząd, instytucje i społeczność – każdego dnia pracujemy, by ją zatrzymać, zanim zdąży zranić”.

W Stalowej Woli działania przeciw przemocy prowadzone są nie tylko przy okazji kampanii. Miasto i powiat stworzyły kompleksowy system wsparcia, w którym kluczową rolę odgrywają pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy szkolni, kuratorzy, policja oraz organizacje pozarządowe. Szczególnie istotnym elementem tego systemu jest zespół interdyscyplinarny koordynujący pomoc rodzinom i reagujący na każdy sygnał zagrożenia.

Radny Aleksander Kapuściński zaznaczył wagę współpracy: - Najważniejsza jest szybka reakcja i współpraca. To dzięki niej możemy realnie chronić dzieci i dorosłych doświadczających przemocy. Jesteśmy od tego, aby pomagać, interweniować i wspierać. I robimy to przez cały rok, niezależnie od kampanii.

Na co dzień istotną częścią systemu jest również stalowowolska policja, która reaguje na zgłoszenia przemocy, prowadzi procedury „Niebieskiej Karty” i uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego. Dzięki tej współpracy możliwe jest zarówno szybkie przerwanie spirali krzywdy, jak i zapewnienie bezpieczeństwa oraz dalszej pomocy ofiarom.

Dyrektor SOWiK i przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego Patrycja Rząd podsumowała tegoroczną inicjatywę: - Tegoroczna odsłona akcji ‘Dzieciństwo bez przemocy’ pokazuje, że Stalowa Wola jest miastem, które nie boi się mówić o trudnych sprawach – i jeszcze odważniej na nie reaguje. Czerwień na budynku MOPS była symbolem, ale realną siłą są ludzie, którzy każdego dnia budują system troski i ochrony.

Wspólne działania samorządu – z prezydentem miasta Lucjuszem Nadbereżnym i starostą stalowowolskim Januszem Zarzecznym na czele – a także szkół, przedszkoli, służb i organizacji społecznych sprawiają, że Stalowa Wola konsekwentnie pokazuje, iż bezpieczeństwo dzieci i rodzin jest wartością nadrzędną. To właśnie temu przesłaniu miasto co roku, 19 listopada, przypomina całej lokalnej społeczności.

