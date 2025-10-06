Stalowa Wola modernizuje pętle autobusowe i stacje ładowania

- Nowoczesna komunikacja miejska wymaga powstawania nowych i modernizacji istniejących pętli autobusowych. Szeroko zakrojone prace, które zostaną wykonane w kolejnych częściach naszego miasta, zdecydowanie wpłyną na komfort podróżujących oraz kierowców komunikacji miejskiej, a stacje ładowania zeroemisyjnych autobusów zostaną dostosowane do wciąż powiększającej się floty pojazdów elektrycznych - podkreślił Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta Stalowej Woli.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną pętle przy:

ul. Kwiatkowskiego (Strefa Przemysłowa),

ul. Sandomierskiej (PKP, osiedle Charzewice),

ul. Sosnowej (osiedle Hutnik).

Przygotowane zostaną też nowe drogi manewrowe, miejsca postojowe dla autobusów oraz przystanki z elementami małej architektury. Modernizacji podlegają także istniejące stacje ładowania.

Dla pętli przy ul. Kwiatkowskiego wybrano firmę M-VIA Sp. z o.o. z Niska. Wartość kontraktu to 1 495 047,49 zł brutto, a wykonawca udzielił 7-letniej gwarancji. Prace potrwają 16 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt jest współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

Dzięki inwestycji w Stalowej Woli poprawi się komfort korzystania z komunikacji miejskiej, a miasto zyska nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dla transportu publicznego.