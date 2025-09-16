Miesięcznik
Stalowa Wola mobilizuje się! Szykuje wielkie powitanie strażaka jadącego na zabytkowym bicyklu

Łukasz Jęcz, strażak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze, podjął się niezwykłego wyzwania – w 30 dni chce przejechać około 2700 kilometrów dookoła Polski na zabytkowym bicyklu z 1870 roku. Wszystko po to, by zebrać środki na leczenie i rehabilitację swojej 4-letniej córeczki Emilki, która zmaga się z ultra rzadką chorobą genetyczną RNU4ATAC.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

„Każdy kilometr to krok bliżej do zdrowia Emilki” – podkreśla Łukasz. – „To nie jest wyścig, ale symboliczna podróż i walka o lepsze jutro dla mojej córki”.

Rekordowa trasa na wyjątkowym rowerze Historyczny jednoślad, którym jedzie, to prawdziwe wyzwanie – ogromne przednie koło, maleńkie tylne, brak amortyzacji, przerzutek i łańcucha. – „To pojazd z XIX wieku, powstał zanim w rowerach pojawiły się przerzutki czy łańcuch. Nie ma żadnych wspomagaczy, więc wszystko zależy tylko od siły mięśni” – wyjaśnia strażak. Na trasie znalazły się m.in. Żagań, Jelenia Góra, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin, Białystok, Suwałki, Gdańsk, Kołobrzeg i Kostrzyn nad Odrą. Jeśli plan powiedzie się, będzie to najdłuższa trasa pokonana bicyklem w 30 dni.

Dla Emilki – walka z rzadką chorobą

Emilka przeszła w wieku 2 lat udar niedokrwienny, choruje na padaczkę i wymaga specjalistycznej opieki. Jej terapia jest kosztowna, dlatego tata postanowił wykorzystać swoją pasję i siłę, by nagłośnić dramatyczną sytuację i zebrać fundusze na rehabilitację.

Na świecie znanych jest zaledwie około 100 przypadków tej choroby. Każdy gest wsparcia jest na wagę złota. Pomóc Emilce można poprzez zbiórkę:
👉 www.siepomaga.pl/bicyklem-przez-polske-dla-kitki-misja-po-zdrowie

W czwartek w Stalowej Woli – pełna mobilizacja mieszkańców!

Już w czwartek, 18 września, o godz. 17.00 Łukasz dotrze do Stalowej Woli. Na Błoniach szykuje się głośne i kolorowe powitanie.

„Łukasz całe życie ratował i wspierał innych, a dziś sam potrzebuje naszego serca. Jedzie dla swojej córeczki bez względu na pogodę, a na czwartek o godz. 17.00 prognozy są wyjątkowo sprzyjające – 20 stopni i słońce. Chcemy mu pokazać, że Stalowa Wola jest z nim. Zapraszamy wszystkich, by powitać go kolorowo i głośno – z balonami, trąbkami i dobrą energią. Pokażmy, że w tej walce nie jest sam” – mówi Małgorzata Jarocka, inicjatorka i koordynatorka wydarzenia.

Organizatorzy zachęcają, by przyjechać na rowerach lub innych jednośladach. Razem z Łukaszem uczestnicy przejadą w stronę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, gdzie strażak zostanie ugoszczony przez miejscowych druhów i znajdzie chwilę odpoczynku.

Śledź trasę i dołącz do wydarzenia

Trasę wyprawy można śledzić na żywo: 👉 poltrax.pl/bicyklem-przez-polske
Dołącz do wydarzenia na Facebooku: 👉 fb.me/e/6WRFFaRvL

👉 Czwartek, godz. 17.00 – parking na Błoniach w Stalowej Woli. Dołączmy i pokażmy, że razem możemy więcej!

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

