Stalowa Wola mobilizuje się! Szykuje wielkie powitanie strażaka jadącego na zabytkowym bicyklu

W czwartek w Stalowej Woli – pełna mobilizacja mieszkańców!

Już w czwartek, 18 września, o godz. 17.00 Łukasz dotrze do Stalowej Woli. Na Błoniach szykuje się głośne i kolorowe powitanie.

– „Łukasz całe życie ratował i wspierał innych, a dziś sam potrzebuje naszego serca. Jedzie dla swojej córeczki bez względu na pogodę, a na czwartek o godz. 17.00 prognozy są wyjątkowo sprzyjające – 20 stopni i słońce. Chcemy mu pokazać, że Stalowa Wola jest z nim. Zapraszamy wszystkich, by powitać go kolorowo i głośno – z balonami, trąbkami i dobrą energią. Pokażmy, że w tej walce nie jest sam” – mówi Małgorzata Jarocka, inicjatorka i koordynatorka wydarzenia.

Organizatorzy zachęcają, by przyjechać na rowerach lub innych jednośladach. Razem z Łukaszem uczestnicy przejadą w stronę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, gdzie strażak zostanie ugoszczony przez miejscowych druhów i znajdzie chwilę odpoczynku.

Śledź trasę i dołącz do wydarzenia

Trasę wyprawy można śledzić na żywo: 👉 poltrax.pl/bicyklem-przez-polske

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: 👉 fb.me/e/6WRFFaRvL

👉 Czwartek, godz. 17.00 – parking na Błoniach w Stalowej Woli. Dołączmy i pokażmy, że razem możemy więcej!