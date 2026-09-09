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Stalowa Wola ma wicemistrza Polski! Krzysztof Faraś przeszedł do historii

Tego jeszcze w stalowowolskim sporcie motorowym nie było! Krzysztof Faraś dokonał czegoś wyjątkowego. Reprezentant Automobilklubu Doliny Sanu zakończył rywalizację w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej grupy 5, zdobywając tytuł wicemistrza Polski. To największy sukces w historii stalowowolskiego sportu samochodowego!

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

O końcowym sukcesie naszego kierowcy zadecydował świetny start w ostatnich dwóch rundach na trasie Szczawne – Kulaszne, który przyniósł ostateczne rozstrzygnięcia tegorocznego cyklu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Krzysztof Faraś trzykrotnie stawał na podium! W sobotę w pierwszym wyścigu zajął miejsce drugie. Także w niedzielę reprezentant Automobilklubu Doliny Sanu  wykręcił drugi czas i to przełożyło się na wynik końcowy - drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i tytuł wicemistrza Polski! Tak dużego sukcesu stalowowolski sport w swojej historii nigdy wcześniej nie zanotował!

W ostatnich dwóch rundach GSMP w obydwu podjazdach wyścigowych triumfował Adrian Bęben jadący Hondą Evora ADS Motosport. Kierowca Automobilklubu Kieleckiego  wygrał także klasyfikację generalną w grupie 5, zdobywając łącznie 132 pkt. Krzysztof Faraś stoczył pasjonującą, zwycięską walkę o podium z Leszkiem Orzechowskim (S.S.S. Automobilklub Orski, Seat Ibiza Cupra Evo) i Piotrem Kuriatą (Automobilklub Krośnieński, Honda CRX). Kierowca ADS zakończył rywalizację z 67 punktami na koncie i wyprzedził Orzechowskiego o trzy „oczka”. Czwarte miejsce przypadło Kuriacie - 61 pkt.

Fot. Kuba Okoński i Grzegorz Kozera

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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