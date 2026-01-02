Stalowa Wola inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę

- Nowy rok rozpoczynamy od bardzo ważnych przetargów, które są kolejnym krokiem w konsekwentnej przebudowie przestrzeni Stalowej Woli. Inwestujemy w zielono-niebieską infrastrukturę, bo to realna odpowiedź na zmiany klimatu – poprawia retencję wód opadowych, zwiększa udział zieleni w mieście i podnosi komfort życia mieszkańców. To długofalowa strategia rozwoju, którą realizujemy krok po kroku – podkreśla prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Szczegóły przetargów

Przetarg I – Części I–III

Część I : Zagospodarowanie terenu przy ul. Hutniczej 13. Planowane są nawierzchnie o zwiększonej przepuszczalności, rabaty retencyjne, nowa zieleń, modernizacja oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury.

Część II : Teren przy Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym. Projekt obejmuje przepuszczalne ciągi piesze, parkingi, tereny zielone oraz przebudowę infrastruktury oświetleniowej.

Część III: Parking przy ul. Wojska Polskiego 28. W planach są przepuszczalne miejsca postojowe i droga manewrowa, modernizacja oświetlenia LED, uporządkowanie zieleni oraz wykonanie oznakowania i organizacji ruchu.

Przetarg II – Części V–VII

Część V : Rozszczelnienie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dmowskiego 11. Projekt przewiduje nowe nawierzchnie, rabaty retencyjne, nasadzenia roślin hydrofitowych oraz modernizację oświetlenia dostosowaną stylistycznie do przestrzeni miejskiej.

Część VI : Parking przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Planowana jest budowa przepuszczalnych miejsc postojowych, drogi manewrowej i chodników z kostki z hydrofugą oraz płyt ażurowych typu MEBA. Inwestycja obejmie także zieleń retencyjną, modernizację oświetlenia oraz ponowny montaż wiaty śmietnikowej.

Część VII: Parking przy ul. Metalowców 15 oraz ul. Ofiar Katynia 31 i 33. Zaplanowano budowę przepuszczalnych nawierzchni, rewitalizację przyległych terenów zielonych, modernizację oświetlenia LED oraz wdrożenie organizacji ruchu.

Zakres realizacji

Wszystkie zadania realizowane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji wykonawcy opracują pełną dokumentację projektową, uzyskają niezbędne decyzje administracyjne, przeprowadzą roboty budowlane oraz sporządzą dokumentację powykonawczą.

Projekt finansowany z funduszy europejskich

Wszystkie inwestycje są częścią projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola” i dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działanie FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu.