Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Metro - Nisko
Fot. sztafeta.pl
0.0 / 5
Stalowa Wola 3 stycznia 2026

Stalowa Wola inwestuje w zielono-niebieską infrastrukturę

Stalowa Wola rozpoczyna nowy rok od ważnych inwestycji w adaptację miasta do zmian klimatu. Ogłoszone zostały dwa równoległe przetargi na realizację sześciu zadań inwestycyjnych, które obejmują m.in. zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych, modernizację nawierzchni oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Nowy rok rozpoczynamy od bardzo ważnych przetargów, które są kolejnym krokiem w konsekwentnej przebudowie przestrzeni Stalowej Woli. Inwestujemy w zielono-niebieską infrastrukturę, bo to realna odpowiedź na zmiany klimatu – poprawia retencję wód opadowych, zwiększa udział zieleni w mieście i podnosi komfort życia mieszkańców. To długofalowa strategia rozwoju, którą realizujemy krok po kroku – podkreśla prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Szczegóły przetargów

Przetarg I – Części I–III

  • Część I: Zagospodarowanie terenu przy ul. Hutniczej 13. Planowane są nawierzchnie o zwiększonej przepuszczalności, rabaty retencyjne, nowa zieleń, modernizacja oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury.

  • Część II: Teren przy Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym. Projekt obejmuje przepuszczalne ciągi piesze, parkingi, tereny zielone oraz przebudowę infrastruktury oświetleniowej.

  • Część III: Parking przy ul. Wojska Polskiego 28. W planach są przepuszczalne miejsca postojowe i droga manewrowa, modernizacja oświetlenia LED, uporządkowanie zieleni oraz wykonanie oznakowania i organizacji ruchu.

Przetarg II – Części V–VII

  • Część V: Rozszczelnienie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dmowskiego 11. Projekt przewiduje nowe nawierzchnie, rabaty retencyjne, nasadzenia roślin hydrofitowych oraz modernizację oświetlenia dostosowaną stylistycznie do przestrzeni miejskiej.

  • Część VI: Parking przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Planowana jest budowa przepuszczalnych miejsc postojowych, drogi manewrowej i chodników z kostki z hydrofugą oraz płyt ażurowych typu MEBA. Inwestycja obejmie także zieleń retencyjną, modernizację oświetlenia oraz ponowny montaż wiaty śmietnikowej.

  • Część VII: Parking przy ul. Metalowców 15 oraz ul. Ofiar Katynia 31 i 33. Zaplanowano budowę przepuszczalnych nawierzchni, rewitalizację przyległych terenów zielonych, modernizację oświetlenia LED oraz wdrożenie organizacji ruchu.

Zakres realizacji

Wszystkie zadania realizowane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji wykonawcy opracują pełną dokumentację projektową, uzyskają niezbędne decyzje administracyjne, przeprowadzą roboty budowlane oraz sporządzą dokumentację powykonawczą.

Projekt finansowany z funduszy europejskich

Wszystkie inwestycje są częścią projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola” i dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działanie FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Czas Baobabów
Stalowa Wola
Czas Baobabów
NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach
NFZ podpowiada jak wytrwać w noworocznych postanowieniach
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Barwny Orszak Trzech Króli znów w Stalowej Woli
Dumny jak Rozwadowianin
Stalowa Wola
Dumny jak Rozwadowianin
Szczodroki 2026 w Chwałowicach
Radomyśl nad Sanem
Szczodroki 2026 w Chwałowicach
Z Niska do Twierdzy Modlin
Nisko
Z Niska do Twierdzy Modlin
Sylwester w śniegu i trudne warunki na drogach
Stalowa Wola
Sylwester w śniegu i trudne warunki na drogach
Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Akademia Ciupaga zaśpiewa kolędy w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu