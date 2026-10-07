Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 7 października 2026

Stalowa Wola druga w Polsce pod względem wydatków na inwestycje

Stalowa Wola znalazła się na drugim miejscu w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych wśród miast powiatowych. Wyróżnienie odebrał prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas XXIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Ranking obejmuje wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2023–2025. Stalowa Wola zajęła w nim drugą pozycję w kategorii miast powiatowych. Nagrodę wręczono podczas Gali Inwestorów Samorządowych, będącej częścią odbywającego się w Katowicach forum.

- Po raz kolejny Miasto Stalowa Wola otrzymuje bardzo ważne wyróżnienie – tym razem 2. miejsce za wydatki inwestycyjne wśród wszystkich miast powiatowych w latach 2023, 2024 i 2025. To pokazuje, jak wyraźną dynamikę rozwoju ma dzisiaj Miasto Stalowa Wola. To zasługa wszystkich tych, którzy w naszym mieście pracują na ten sukces – wspaniałych zespołów pracowników, którzy pozyskują środki, realizują te inwestycje i je rozliczają. Dziękuję wszystkim tym, którzy tak ciężko pracują na rozwój naszego miasta. Dziękuję mieszkańcom Stalowej Woli za codzienną, niesamowitą motywację do tego, abyśmy byli miastem dynamicznym i rozwijającym się. Jesteśmy dumni! - mówił Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Zestawienie przygotowuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wynik Stalowej Woli pokazuje skalę pieniędzy przeznaczanych w ostatnich latach na miejskie inwestycje i plasuje ją w ścisłej krajowej czołówce miast powiatowych.

Nagrody dla samorządów wręczono podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. To ogólnopolskie wydarzenie, które od ponad 20 lat skupia przedstawicieli samorządów, administracji, instytucji finansowych oraz biznesu. W tym roku gospodarzem forum były Katowice.

Spotkanie poświęcone jest przede wszystkim finansom samorządowym i inwestycjom. Uczestnicy dyskutują m.in. o sposobach finansowania lokalnego rozwoju, zarządzaniu publicznymi pieniędzmi oraz zmianach prawnych i gospodarczych, z którymi mierzą się miasta, gminy i powiaty.

Źródło: UM Stalowa Wola

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Drewniane bransoletki z Janem Pukiem
Stalowa Wola
Drewniane bransoletki z Janem Pukiem
Krab jeszcze groźniejszy
Stalowa Wola
Krab jeszcze groźniejszy
Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli
Bojanów
Anita Stanisława Ryba z nagrodą im. Franciszka Kotuli
300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska
Nisko
300 gramów marihuany w mieszkaniu 41-latka z Niska
Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” na zwycięskiej fali. Naporowski postrachem rywali
Czterech pijanych kierowców w jeden weekend
Stalowa Wola
Czterech pijanych kierowców w jeden weekend
Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki
Stalowa Wola
Ścisk na szczycie stalowowolskiej okręgówki
Stacja Huta Deręgowska
Ulanów
Stacja Huta Deręgowska
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu