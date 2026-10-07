Stalowa Wola druga w Polsce pod względem wydatków na inwestycje

Ranking obejmuje wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2023–2025. Stalowa Wola zajęła w nim drugą pozycję w kategorii miast powiatowych. Nagrodę wręczono podczas Gali Inwestorów Samorządowych, będącej częścią odbywającego się w Katowicach forum.

- Po raz kolejny Miasto Stalowa Wola otrzymuje bardzo ważne wyróżnienie – tym razem 2. miejsce za wydatki inwestycyjne wśród wszystkich miast powiatowych w latach 2023, 2024 i 2025. To pokazuje, jak wyraźną dynamikę rozwoju ma dzisiaj Miasto Stalowa Wola. To zasługa wszystkich tych, którzy w naszym mieście pracują na ten sukces – wspaniałych zespołów pracowników, którzy pozyskują środki, realizują te inwestycje i je rozliczają. Dziękuję wszystkim tym, którzy tak ciężko pracują na rozwój naszego miasta. Dziękuję mieszkańcom Stalowej Woli za codzienną, niesamowitą motywację do tego, abyśmy byli miastem dynamicznym i rozwijającym się. Jesteśmy dumni! - mówił Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Zestawienie przygotowuje Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wynik Stalowej Woli pokazuje skalę pieniędzy przeznaczanych w ostatnich latach na miejskie inwestycje i plasuje ją w ścisłej krajowej czołówce miast powiatowych.

Nagrody dla samorządów wręczono podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. To ogólnopolskie wydarzenie, które od ponad 20 lat skupia przedstawicieli samorządów, administracji, instytucji finansowych oraz biznesu. W tym roku gospodarzem forum były Katowice.

Spotkanie poświęcone jest przede wszystkim finansom samorządowym i inwestycjom. Uczestnicy dyskutują m.in. o sposobach finansowania lokalnego rozwoju, zarządzaniu publicznymi pieniędzmi oraz zmianach prawnych i gospodarczych, z którymi mierzą się miasta, gminy i powiaty.

Źródło: UM Stalowa Wola