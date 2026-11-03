Stalowa Wola doceniona za współpracę z Wojskiem Polskim

O wyróżnieniu poinformował w mediach społecznościowych prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Jak podkreślił, jest to dla miasta powód do dumy, ale również zobowiązanie na przyszłość.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że nasze miasto zostało wyróżnione podczas centralnych obchodów Święta Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej. Stalowa Wola znalazła się w gronie zaledwie dwóch samorządów z całej Polski, które otrzymały to szczególne wyróżnienie. To wyraz uznania dla naszej wieloletniej współpracy i zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny - napisał prezydent.

Lucjusz Nadbereżny podziękował przedstawicielom Wojska Polskiego, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, a także wojskowym strukturom rekrutacyjnym w regionie. Wśród wymienionych znaleźli się m.in. płk Grzegorz Wawrzynkiewicz, płk Artur Chapski oraz ppłk Tomasz Mazur.

Podziękowania skierował również do pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli, w szczególności do Izabeli Siwik, za zaangażowanie w rozwijanie współpracy z wojskiem.

Prezydent zaznaczył, że Stalowa Wola zamierza nadal wspierać polskich żołnierzy i działania związane z obronnością kraju.

- To wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, ale także zobowiązaniem na przyszłość. Stalowa Wola, miasto zbudowane na patriotyzmie, przemyśle i służbie Polsce, zawsze będzie wspierać polskich żołnierzy i rozwój obronności naszej Ojczyzny! - podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

Fot. FB Nadbereżny Lucjusz