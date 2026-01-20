Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recital fortepianowy
Fot. Chorągiew Podkarpacka ZHP
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 stycznia 2026

Stalowa Wola doceniona na Gali Harcerskiego Wolontariatu „Orły” 2026

Harcerze ze Stalowej Woli oraz samo miasto znaleźli się w gronie wyróżnionych podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu „Orły”, która odbyła się w sobotę, 17 stycznia, w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenie było podsumowaniem całorocznej działalności społecznej i wolontariackiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W trakcie gali doceniono zaangażowanie instruktorów i kadry Hufca ZHP Stalowa Wola. Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP została odznaczona zastępczyni komendantki hufca phm. Sylwia Komada-Bober. Otrzymała ona również wyróżnienie „Orle Pióro”, przyznawane za szczególne zasługi wychowawcze i wieloletnią służbę.

Kapituła gali zwróciła także uwagę na sprawne zarządzanie stalowowolskim hufcem. Komendantka hufca phm. Diana Mróz otrzymała list gratulacyjny Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz nominację do nagrody „Orła” w kategorii „Sprawny wódz”. Wyróżnienie w jej imieniu odebrał phm. Dariusz Mróz. Nominację w kategorii „Odpowiedzialny gospodarz” otrzymał również skarbnik hufca phm. Michał Magolan.

Szczególne znaczenie miało wyróżnienie przyznane Miastu Stalowa Wola. Samorząd otrzymał statuetkę „Orła” w kategorii „Harcerski Partner” jako wyraz uznania za wieloletnią współpracę z harcerzami i wspieranie ich działań. Nagrodę w imieniu miasta odebrała zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świderska.

Gala „Orły” 2026 potwierdziła silną pozycję harcerstwa w Stalowej Woli oraz dobrą współpracę między samorządem a organizacjami społecznymi. Harcerze od lat angażują się w wydarzenia patriotyczne, akcje wolontariackie i inicjatywy społeczne, mając realny wpływ na życie lokalnej społeczności.

Fot. Chorągiew Podkarpacka ZHP

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Postępują prace przy Kinie Ballada
Stalowa Wola
Postępują prace przy Kinie Ballada
Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie
Stalowa Wola
Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie
Zimowe kontrole służb w Stalowej Woli i Nisku
Stalowa Wola
Zimowe kontrole służb w Stalowej Woli i Nisku
Zbliża się termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur
Stalowa Wola
Zbliża się termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Nisko
Czterech policjantów z powiatu niżańskiego przeszło na emeryturę
Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby
Stalowa Wola
Oddział Wewnętrzny wrócił do wyremontowanej siedziby
Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki
Nisko
Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki
Ponowne wyłożenie zmiany Studium zagospodarowania Gminy Krzeszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi
Krzeszów
Ponowne wyłożenie zmiany Studium zagospodarowania Gminy Krzeszów. Mieszkańcy mogą składać uwagi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu