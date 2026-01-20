Stalowa Wola doceniona na Gali Harcerskiego Wolontariatu „Orły” 2026

W trakcie gali doceniono zaangażowanie instruktorów i kadry Hufca ZHP Stalowa Wola. Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP została odznaczona zastępczyni komendantki hufca phm. Sylwia Komada-Bober. Otrzymała ona również wyróżnienie „Orle Pióro”, przyznawane za szczególne zasługi wychowawcze i wieloletnią służbę.

Kapituła gali zwróciła także uwagę na sprawne zarządzanie stalowowolskim hufcem. Komendantka hufca phm. Diana Mróz otrzymała list gratulacyjny Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz nominację do nagrody „Orła” w kategorii „Sprawny wódz”. Wyróżnienie w jej imieniu odebrał phm. Dariusz Mróz. Nominację w kategorii „Odpowiedzialny gospodarz” otrzymał również skarbnik hufca phm. Michał Magolan.

Szczególne znaczenie miało wyróżnienie przyznane Miastu Stalowa Wola. Samorząd otrzymał statuetkę „Orła” w kategorii „Harcerski Partner” jako wyraz uznania za wieloletnią współpracę z harcerzami i wspieranie ich działań. Nagrodę w imieniu miasta odebrała zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świderska.

Gala „Orły” 2026 potwierdziła silną pozycję harcerstwa w Stalowej Woli oraz dobrą współpracę między samorządem a organizacjami społecznymi. Harcerze od lat angażują się w wydarzenia patriotyczne, akcje wolontariackie i inicjatywy społeczne, mając realny wpływ na życie lokalnej społeczności.

Fot. Chorągiew Podkarpacka ZHP