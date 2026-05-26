Stalowa Wola 26 maja 2026

Stalowa Wola czyta dzieciom

Czytanie od najmłodszych lat rozwija wyobraźnię, uczy wrażliwości i pomaga budować relacje. Z takiego założenia wychodzi Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, która po raz kolejny zdecydowała się wziąć udział w ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie dzieciom.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem „Czytanie – Mądrość – Siła”. Organizatorzy podkreślają, że codzienny kontakt z literaturą wspiera rozwój języka, pobudza kreatywność i pomaga dzieciom lepiej zrozumieć emocje oraz otaczający ich świat.

Inauguracja akcji w Stalowej Woli odbyła się 26 maja. Tradycyjnie nie zabrakło klasyki literatury dziecięcej – uczestnicy wspólnie wysłuchali „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Co więcej, teksty autora pojawią się także podczas obchodów Miejskiego Dnia Dziecka 31 maja. Najmłodsi będą mogli posłuchać między innymi utworu „Warzywa” oraz „Rzepka”, a przeczyta je Pani dyrektor biblioteki Beata Życzyńska.

To jednak nie wszystko. Bibliotekarki i bibliotekarze starają się również przenieść akcję do miejskich przedszkoli. W czasie trwania wydarzenia (26.04-1.06) odwiedzają oni placówki dla najmłodszych i wspólnym czytaniem zachęcają dzieci do codziennego sięgania po lektury.

Akcja ma nie tylko promować czytelnictwo, ale przede wszystkim pokazać, że książka może być dla dziecka źródłem wiedzy, zabawy i inspiracji każdego dnia.

Daria Pawusiak

