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SK nexilis Poland
Fot. UM Stalowa Wola
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Stalowa Wola 6 października 2026

Stalowa Wola chce rozwijać współpracę z Koreą Południową

Przedstawiciel Ambasady Republiki Korei odwiedził Stalową Wolę. Chang Hyeon Nam, wicekonsul Korei Południowej, spotkał się w poniedziałek, 5 października, z zastępcą prezydenta miasta Tomaszem Miśką. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim dalszej współpracy Stalowej Woli z koreańskim biznesem.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Korea Południowa jest już obecna gospodarczo w Stalowej Woli za sprawą SK nexilis Poland. Firma wybudowała na terenie miasta zakład produkujący folię miedzianą wykorzystywaną w bateriach do samochodów elektrycznych. Władze Stalowej Woli liczą, że ta inwestycja może być początkiem szerszej współpracy z koreańskim biznesem.

- Stalowa Wola ma już bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z koreańskim biznesem. Obecność SK Nexilis pokazała, że nasze miasto może być atrakcyjnym miejscem dla zaawansowanych technologicznie inwestycji. Chcemy rozwijać te relacje i budować kolejne pola współpracy, nie tylko gospodarczej, ale również instytucjonalnej i społecznej - podkreślił zastępca prezydenta Tomasz Miśko.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach dalszego rozwijania kontaktów gospodarczych, ale również współpracy na innych polach.

Wizyta odbyła się w czasie, gdy koreańskie przedsiębiorstwa coraz mocniej angażują się w duże projekty przemysłowe i energetyczne w Europie. Pod koniec września południowokoreański Samsung C&T podpisał wraz z Synthos Green Energy, GE Vernova i Hitachi porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju małych reaktorów modułowych SMR.

Dla Stalowej Woli najważniejszym punktem polsko-koreańskiej współpracy pozostaje jednak SK nexilis. Miasto chce wykorzystać obecność koncernu do zainteresowania Stalową Wolą kolejnych inwestorów z Korei Południowej.

Źródło: UM Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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