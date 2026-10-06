Stalowa Wola chce rozwijać współpracę z Koreą Południową

Korea Południowa jest już obecna gospodarczo w Stalowej Woli za sprawą SK nexilis Poland. Firma wybudowała na terenie miasta zakład produkujący folię miedzianą wykorzystywaną w bateriach do samochodów elektrycznych. Władze Stalowej Woli liczą, że ta inwestycja może być początkiem szerszej współpracy z koreańskim biznesem.

- Stalowa Wola ma już bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z koreańskim biznesem. Obecność SK Nexilis pokazała, że nasze miasto może być atrakcyjnym miejscem dla zaawansowanych technologicznie inwestycji. Chcemy rozwijać te relacje i budować kolejne pola współpracy, nie tylko gospodarczej, ale również instytucjonalnej i społecznej - podkreślił zastępca prezydenta Tomasz Miśko.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach dalszego rozwijania kontaktów gospodarczych, ale również współpracy na innych polach.

Wizyta odbyła się w czasie, gdy koreańskie przedsiębiorstwa coraz mocniej angażują się w duże projekty przemysłowe i energetyczne w Europie. Pod koniec września południowokoreański Samsung C&T podpisał wraz z Synthos Green Energy, GE Vernova i Hitachi porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju małych reaktorów modułowych SMR.

Dla Stalowej Woli najważniejszym punktem polsko-koreańskiej współpracy pozostaje jednak SK nexilis. Miasto chce wykorzystać obecność koncernu do zainteresowania Stalową Wolą kolejnych inwestorów z Korei Południowej.

Źródło: UM Stalowa Wola