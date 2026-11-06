Stalowa Wola chce przyciągnąć inwestorów od sztucznej inteligencji

W panelu zorganizowanym przez firmę NVIDIA, jednego z największych światowych graczy na rynku sztucznej inteligencji, rozmawiano o rozwoju tzw. fabryk AI, czyli dużych centrów obliczeniowych obsługujących systemy sztucznej inteligencji.

Do ich działania potrzebne są ogromne ilości energii elektrycznej. I właśnie tutaj Stalowa Wola widzi swoją szansę. Miasto wskazuje na współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz ORLEN Synthos Green Energy, a także możliwość wykorzystania w przyszłości małych reaktorów jądrowych (SMR).

Czy przełoży się to na nowe inwestycje w Stalowej Woli? Na razie nie ma informacji o konkretnych decyzjach inwestorów. Miasto chce jednak pokazać, że może być atrakcyjnym miejscem dla firm potrzebujących dużych i stabilnych dostaw energii.

Nagranie panelu z udziałem przedstawiciela NVIDIA można obejrzeć na YouTube.

Fot. www.stalowawola.pl