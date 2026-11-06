Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
0.0 / 5
Stalowa Wola 6 listopada 2026

Stalowa Wola chce przyciągnąć inwestorów od sztucznej inteligencji

Stalowa Wola chce wykorzystać swój potencjał energetyczny, by przyciągnąć inwestorów z branży nowych technologii. O możliwościach miasta mówił Tomasz Miśko, pierwszy zastępca prezydenta, podczas międzynarodowej konferencji Smart City Expo World Congress w Barcelonie.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W panelu zorganizowanym przez firmę NVIDIA, jednego z największych światowych graczy na rynku sztucznej inteligencji, rozmawiano o rozwoju tzw. fabryk AI, czyli dużych centrów obliczeniowych obsługujących systemy sztucznej inteligencji.

Do ich działania potrzebne są ogromne ilości energii elektrycznej. I właśnie tutaj Stalowa Wola widzi swoją szansę. Miasto wskazuje na współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz ORLEN Synthos Green Energy, a także możliwość wykorzystania w przyszłości małych reaktorów jądrowych (SMR).

Czy przełoży się to na nowe inwestycje w Stalowej Woli? Na razie nie ma informacji o konkretnych decyzjach inwestorów. Miasto chce jednak pokazać, że może być atrakcyjnym miejscem dla firm potrzebujących dużych i stabilnych dostaw energii.

Nagranie panelu z udziałem przedstawiciela NVIDIA można obejrzeć na YouTube.

Fot. www.stalowawola.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Od Rzeczycy Długiej po Pniów. 11 listopada w gminie Radomyśl nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Od Rzeczycy Długiej po Pniów. 11 listopada w gminie Radomyśl nad Sanem
Przetarg na nowe ścieżki i chodniki w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Przetarg na nowe ścieżki i chodniki w Stalowej Woli
Święto Niepodległości w Stalowej Woli. Główne uroczystości odbędą się w Rozwadowie
Stalowa Wola
Święto Niepodległości w Stalowej Woli. Główne uroczystości odbędą się w Rozwadowie
Obchody 11 listopada w Jeżowem. W programie koncerty, „Dziady” i pokaz fajerwerków
Jeżowe
Obchody 11 listopada w Jeżowem. W programie koncerty, „Dziady” i pokaz fajerwerków
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Stalowa Wola
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!
Stalowa Wola
Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie
Stalowa Wola
Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu