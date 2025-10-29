Miesięcznik
Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową

28 października, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu „Biznes Break MOF Stalowa Wola”. Dokument podpisali marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Porozumienie obejmuje dofinansowanie dwóch dużych inwestycji - Parku Wodnego Stalowa Wola oraz Centrum Turystyki Biznesowej „Marina Nisko” nad Zalewem Podwolina.

Park Wodny Stalowa Wola - inwestycja w nowoczesną rekreację

Miasto Stalowa Wola otrzymało dotację w wysokości około 57,4 mln zł, przeznaczoną na realizację inwestycji Parku Wodnego Stalowa Wola. Łączna kwota wsparcia zewnętrznego dla przedsięwzięcia wynosi 87 mln zł, obejmując środki europejskie i rządowe.

Całkowity koszt inwestycji to około 157 mln zł netto, z czego miasto planuje pokryć około 70 mln zł z własnych środków.

„Park Stalowa Wola” ma być nowoczesnym aquaparkiem, w skład którego wejdą m.in.: basen ze sztuczną falą, basen rekreacyjny z masażami i biczami wodnymi, rozbudowana strefa dla dzieci z ogromnym statkiem i wodnym placem zabaw, baseny witalne o różnej temperaturze, nowoczesna strefa saun z tarasami zewnętrznymi oraz strefa gastronomiczna i relaksu.

Częścią inwestycji będą również: unikatowy basen konferencyjny z ekranem multimedialnym, cztery multifunkcyjne zjeżdżalnie oraz 11-metrowa tuba do nurkowania, umożliwiająca zdobycie certyfikatów nurkowych - jedyna tego typu atrakcja w Polsce. Ma to być miejsce, które połączy rozrywkę, rekreację, zdrowie i edukację.

„Marina Nisko” - Centrum Turystyki Biznesowej nad Zalewem Podwolina

Drugim z zadań w projekcie jest budowa Centrum Turystyki Biznesowej - Aktywnego Wypoczynku „Marina Nisko” przy zbiorniku wodnym Zalew Podwolina. Inwestorem jest Gmina i Miasto Nisko, będąca partnerem projektu.

W planach jest budowa dwukondygnacyjnego obiektu o wartości prawie 8,7 mln zł, z dofinansowaniem w wysokości ponad 6 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

- Będzie to budynek, w którym będzie znajdowała się sala konferencyjno-szkoleniowa na 130 osób, oczywiście dodatkowe pomieszczenia gastronomiczne, pomieszczenia sanitarne. Na pierwszym piętrze powstanie strefa hotelowa. zlokalizowanych będzie tam 25 pokoi, gdzie turyści, biznesmeni, ci, którzy będą uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, będą mogli tam przebywać, nocować - mówił burmistrz Gminy i Miasta Nisko Konrad Krzyżak.

Wspólna praca samorządów przynosi efekty

Podczas uroczystości podpisania umowy marszałek Władysław Ortyl podkreślił, jak ważna jest współpraca między samorządami:

- Dziś możemy powiedzieć, że jest to święto, bo podpisujemy umowę, ale jak wielka praca stoi za tym, aby ten projekt mógł powstać, to zdają sobie z tego sprawę tylko te zespoły, które nad tym przez 3 lata pracowały. Serdecznie gratuluję i cieszę się. Myślę, że ten projekt jest przykładem i dobrą praktyką dla innych samorządów i miejsc, które właśnie tak powinny pracować. Ta formuła, i jako MOF, i jako Czwórmiasto pokazuje, jakie znaczenie ma dobra współpraca dla wspólnych korzyści.

- Dla nas - samorządu województwa, dla zarządu i sejmiku - gdzie tworzymy strategie rozwoju regionu oraz jego budżet - możemy powiedzieć, to jest przykład do naśladowania dla innych - mówił marszałek Ortyl.

Lucjusz Nadbereżny: spełnienie marzenia mieszkańców

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zwrócił uwagę, że inwestycja to nie tylko ogromne wyzwanie, ale też realizacja marzeń mieszkańców miasta.

- Przed nami wielkie wyzwanie, ale i spełnienie marzenia o wyjątkowym obiekcie rekreacyjnym, który będzie dumą miasta. Cieszę się, że podjęliśmy odważną decyzję. Dzięki pracy wielu osób, które od kilku lat zaangażowane są w powstanie tego projektu, w stworzenie montażu finansowego dla niego, dzięki przychylności pana marszałka Władysława Ortyla, taki ośrodek jak Stalowa Wola może sięgać po ambitne cele. W tym działaniu od początku było wsparcie rady miasta, była też niezwykła umiejętność współpracy ponad terytorialnej, z wójtami Pysznicy oraz Zaleszan, co w najlepszy sposób ukazuje sens istnienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - podkreślał prezydent.

- Ten nowy obiekt będzie symbolem marki Stalowej Woli jako miasta aktywnego, zdrowego i nowoczesnego - dodał Lucjusz Nadbereżny.

