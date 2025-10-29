Stalowa Wola buduje aquapark, Nisko stawia na turystykę biznesową

Porozumienie obejmuje dofinansowanie dwóch dużych inwestycji - Parku Wodnego Stalowa Wola oraz Centrum Turystyki Biznesowej „Marina Nisko” nad Zalewem Podwolina.

Park Wodny Stalowa Wola - inwestycja w nowoczesną rekreację

Miasto Stalowa Wola otrzymało dotację w wysokości około 57,4 mln zł, przeznaczoną na realizację inwestycji Parku Wodnego Stalowa Wola. Łączna kwota wsparcia zewnętrznego dla przedsięwzięcia wynosi 87 mln zł, obejmując środki europejskie i rządowe.

Całkowity koszt inwestycji to około 157 mln zł netto, z czego miasto planuje pokryć około 70 mln zł z własnych środków.

„Park Stalowa Wola” ma być nowoczesnym aquaparkiem, w skład którego wejdą m.in.: basen ze sztuczną falą, basen rekreacyjny z masażami i biczami wodnymi, rozbudowana strefa dla dzieci z ogromnym statkiem i wodnym placem zabaw, baseny witalne o różnej temperaturze, nowoczesna strefa saun z tarasami zewnętrznymi oraz strefa gastronomiczna i relaksu.

Częścią inwestycji będą również: unikatowy basen konferencyjny z ekranem multimedialnym, cztery multifunkcyjne zjeżdżalnie oraz 11-metrowa tuba do nurkowania, umożliwiająca zdobycie certyfikatów nurkowych - jedyna tego typu atrakcja w Polsce. Ma to być miejsce, które połączy rozrywkę, rekreację, zdrowie i edukację.

„Marina Nisko” - Centrum Turystyki Biznesowej nad Zalewem Podwolina

Drugim z zadań w projekcie jest budowa Centrum Turystyki Biznesowej - Aktywnego Wypoczynku „Marina Nisko” przy zbiorniku wodnym Zalew Podwolina. Inwestorem jest Gmina i Miasto Nisko, będąca partnerem projektu.

W planach jest budowa dwukondygnacyjnego obiektu o wartości prawie 8,7 mln zł, z dofinansowaniem w wysokości ponad 6 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

- Będzie to budynek, w którym będzie znajdowała się sala konferencyjno-szkoleniowa na 130 osób, oczywiście dodatkowe pomieszczenia gastronomiczne, pomieszczenia sanitarne. Na pierwszym piętrze powstanie strefa hotelowa. zlokalizowanych będzie tam 25 pokoi, gdzie turyści, biznesmeni, ci, którzy będą uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, będą mogli tam przebywać, nocować - mówił burmistrz Gminy i Miasta Nisko Konrad Krzyżak.

Wspólna praca samorządów przynosi efekty

Podczas uroczystości podpisania umowy marszałek Władysław Ortyl podkreślił, jak ważna jest współpraca między samorządami:

- Dziś możemy powiedzieć, że jest to święto, bo podpisujemy umowę, ale jak wielka praca stoi za tym, aby ten projekt mógł powstać, to zdają sobie z tego sprawę tylko te zespoły, które nad tym przez 3 lata pracowały. Serdecznie gratuluję i cieszę się. Myślę, że ten projekt jest przykładem i dobrą praktyką dla innych samorządów i miejsc, które właśnie tak powinny pracować. Ta formuła, i jako MOF, i jako Czwórmiasto pokazuje, jakie znaczenie ma dobra współpraca dla wspólnych korzyści.

- Dla nas - samorządu województwa, dla zarządu i sejmiku - gdzie tworzymy strategie rozwoju regionu oraz jego budżet - możemy powiedzieć, to jest przykład do naśladowania dla innych - mówił marszałek Ortyl.

Lucjusz Nadbereżny: spełnienie marzenia mieszkańców

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zwrócił uwagę, że inwestycja to nie tylko ogromne wyzwanie, ale też realizacja marzeń mieszkańców miasta.

- Przed nami wielkie wyzwanie, ale i spełnienie marzenia o wyjątkowym obiekcie rekreacyjnym, który będzie dumą miasta. Cieszę się, że podjęliśmy odważną decyzję. Dzięki pracy wielu osób, które od kilku lat zaangażowane są w powstanie tego projektu, w stworzenie montażu finansowego dla niego, dzięki przychylności pana marszałka Władysława Ortyla, taki ośrodek jak Stalowa Wola może sięgać po ambitne cele. W tym działaniu od początku było wsparcie rady miasta, była też niezwykła umiejętność współpracy ponad terytorialnej, z wójtami Pysznicy oraz Zaleszan, co w najlepszy sposób ukazuje sens istnienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - podkreślał prezydent.

- Ten nowy obiekt będzie symbolem marki Stalowej Woli jako miasta aktywnego, zdrowego i nowoczesnego - dodał Lucjusz Nadbereżny.