Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
W Stalowa Wola Basket Cup II triumfowała drużyna Kuźni Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 września 2026

Stalowa Wola Basket Cup III - 18 meczów, 6 drużyn i 3 dni rywalizacji

Przez trzy dni, od piątku do niedzieli (25-27 września) Stalowa Wola po raz trzeci będzie gospodarzem ogólnopolskiego turnieju koszykówki chłopców do lat 17 - „Stalowa Wola Basket Cup III”. W turnieju wystąpi ponad 70 młodych koszykarzy reprezentujących sześć miast: Stalową Wolę, Łańcut, Lublin, Kielce, Kraków i Legionowo.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W ciągu trzech dni rozegranych zostanie łącznie 18 spotkań. Mecze odbędą się w hali sportowej SiR przy ul. Hutniczej 15 oraz w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego 9.

Organizator turnieju, Centrum Sportu Młodzieżowego Kuźnia Stalowa Wola zaprasza nie tylko rodziców, przyjaciół i znajomych zawodników, ale wszystkich sympatyków koszykówki. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla kibiców, w tym bilety na mecz reprezentacji Polski z Chorwacją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2027. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2026 roku w PreZero Arenie Gliwice.

W ubiegłym roku zwycięzcą turnieju została drużyna CSM Kuźnia Koszykówki. podopieczni trenera Jerzego Szambelana odnieśli pięć zwycięstw i zakończyli turniejowe zmagania z kompletem punktów. Miejsce drugie zajął Sokół Łańcut, a trzecie Stal Stalowa Wola.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego
Stalowa Wola
Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego
Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat
Nisko
Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat
Zmarł Józef Bis - były burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Nisko
Zmarł Józef Bis - były burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski
W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany
5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Stalowa Wola
5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
OSP w Rudniku nad Sanem ma już 150 lat
Rudnik nad Sanem
OSP w Rudniku nad Sanem ma już 150 lat
Ruszył nabór projektów do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2027
Stalowa Wola
Ruszył nabór projektów do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2027
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu