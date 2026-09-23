W ciągu trzech dni rozegranych zostanie łącznie 18 spotkań. Mecze odbędą się w hali sportowej SiR przy ul. Hutniczej 15 oraz w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego 9.

Organizator turnieju, Centrum Sportu Młodzieżowego Kuźnia Stalowa Wola zaprasza nie tylko rodziców, przyjaciół i znajomych zawodników, ale wszystkich sympatyków koszykówki. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla kibiców, w tym bilety na mecz reprezentacji Polski z Chorwacją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2027. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2026 roku w PreZero Arenie Gliwice.

W ubiegłym roku zwycięzcą turnieju została drużyna CSM Kuźnia Koszykówki. podopieczni trenera Jerzego Szambelana odnieśli pięć zwycięstw i zakończyli turniejowe zmagania z kompletem punktów. Miejsce drugie zajął Sokół Łańcut, a trzecie Stal Stalowa Wola.