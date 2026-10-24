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Stalowa Wola 24 października 2026

Stalowa Wola bardziej dostępna

Szkoła, budynki Urzędu Miasta i placówka ochrony zdrowia - to obiekty, w których poprawiono dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Gmina Stalowa Wola zakończyła realizację projektu obejmującego pięć budynków użyteczności publicznej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Prace objęły m.in. montaż wind, dostosowanie toalet, przebudowę pochylni, oznakowanie schodów i ciągów komunikacyjnych oraz przygotowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzono również udogodnienia dla osób z problemami ze słuchem i wzrokiem. SP ZOZ w Stalowej Woli zyskał także nową stronę internetową spełniającą standardy dostępności cyfrowej WCAG 2.2.

Projekt zrealizowano przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021–2027, we współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. Celem przedsięwzięcia było ograniczenie barier architektonicznych, informacyjnych i cyfrowych, aby korzystanie z miejskich usług było łatwiejsze dla wszystkich mieszkańców.

Wartość projektu wyniosła ponad 4,56 mln zł, z czego 2,65 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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