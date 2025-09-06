Stalove rozpoczęte. Festiwal dedykowany Katarzynie Stoparczyk

To cisza po Katarzynie Stoparczyk, która przed południem spotkała się na Błoniach z uczniami stalowowolskich szkół. Znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, laureatka tytułu Mistrza Mowy Polskiej była gościem śniadania na temat „Słowo leczy, słowo rani” i rozmawiała z młodzieżą o szacunku dla drugiego człowieka, wrażliwości oraz o tym, jak ważna jest walka z hejtem i mową nienawiści.

Kilka godzin później dotarła tragiczna wiadomość. Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym w Jeżowem na drodze ekspresowej S19. Zderzyły się dwa auta, w wyniku czego śmierć poniosły dwie osoby – kobieta i mężczyzna – a trzy kolejne zostały ranne.

Wieczorem, tuż przed rozpoczęciem koncertu T.Love, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poprosił uczestników o uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłej dziennikarki. Tysiące osób zgromadzonych na błoniach w milczeniu oddało jej hołd, tworząc niezwykłą, pełną zadumy i wzruszenia atmosferę.

– Miałem olbrzymi dylemat, czy przerywać festiwal, ale wiem, że pani Katarzyna kochała muzykę i zawsze podkreślała, jak ważne są wartości, które łączą ludzi. Dlatego podjąłem decyzję, żeby festiwal kontynuować i dedykować go właśnie tragicznie zmarłej dziennikarce - powiedział ze sceny Lucjusz Nadbereżny.

Festiwal Stalove potrwa do niedzieli. W sobotę, 6 września sceną zawładną wykonawcy hip-hopu i rapu. Pierwszy pojawi się na scenie (o godz. 18) eme1/ŁKJ + goście, a później kolejno Ślepy PŁW, Kubson, Stalowy Break, Fukaj, Kinny Zimmer, Avi i Otsochodzi.