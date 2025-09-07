Miesięcznik
Wolontariat
Stalowa Wola 7 września 2025

Stalove Festival – podsumowanie drugiego dnia świętowania

Drugi dzień Stalove Festivalu, zorganizowanego z okazji 80-lecia nadania praw miejskich Stalowej Woli, obfitował w atrakcje dla mieszkańców i gości miasta. Program połączył sport, naukę, literaturę, kulinaria oraz muzykę, a Błonia nad Sanem stały się miejscem spotkań tysięcy osób.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Sport i kosmos na początek

Dzień rozpoczął się od Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Lucjusza Nadbereżnego, w którym rywalizowali uczniowie stalowowolskich szkół. Równolegle można było wysłuchać prelekcji Kuby Hajkusa (To Jakiś Kosmos!) pt. „Polak w kosmosie, czyli tam i z powrotem. Wszystko co musisz wiedzieć o załogowym locie w kosmos”, która przybliżyła uczestnikom kulisy podróży w przestrzeń kosmiczną.

Smaki i zabawa dla całych rodzin

Na scenie kulinarnej wystąpił Mariusz Szwed, finalista programu MasterChef, serwując dania przygotowane na wielkiej patelni. Tradycyjnie nie zabrakło Centrum Kosmicznej Zabawy, wesołego miasteczka, dmuchańców, konkursów LEGO, a także namiotu LEGOMIASTO i strefy STAR, gdzie najmłodsi i starsi mogli odkrywać naukę w piknikowej formie.

Nauka i ważne uroczystości

Na festiwalu pojawił się również światowej klasy ekspert – prof. Wacław Gudowski, autorytet w dziedzinie energetyki jądrowej. W swoim wystąpieniu przybliżył mieszkańcom tematykę małych reaktorów modułowych SMR i możliwości, jakie dają w kontekście rozwoju przemysłu i miast takich jak Stalowa Wola.

Jednym z głównych punktów programu była wizyta prezydenta RP w latach 2015–2025 Andrzeja Dudy. Podczas spotkania promował swoją książkę „To ja. Andrzej Duda”, podpisywał egzemplarze dla mieszkańców, a także odebrał tytuł Honorowego Obywatela Stalowej Woli.

Muzyczna część festiwalu

Błonia nad Sanem przez cały dzień tętniły życiem, a wieczorem zapełniły się przede wszystkim młodzieżą – nie tylko ze Stalowej Woli, ale też z wielu miejsc w Polsce. Część fanów czekała pod sceną już od wczesnych godzin porannych, by być jak najbliżej swoich idoli.

Publiczność bawiła się przy koncertach FUKAJa, Gibbsa, Ślepego Płw, Kubsona i Stalowego Breaka. Kulminacją dnia były występy największych gwiazd – Kinny Zimmera, AVI oraz Otsochodzi. Niespodzianką wieczoru było pojawienie się na scenie obok Kinny Zimmera jego producenta Kaptura, pochodzącego ze Stalowej Woli, który tworzy dla niego muzykę.

Młodzież świetnie się bawiła, a atmosfera pod sceną była pełna energii i entuzjazmu. Festiwalowy dzień zakończyło after party z DJ-ami.

Święto miasta

Drugi dzień Stalove Festivalu pokazał, jak szeroką ofertę kulturalną i rozrywkową może zaoferować Stalowa Wola. Sport, nauka, kulinaria, literatura i koncerty gwiazd sprawiły, że jubileuszowe świętowanie zapisało się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta.

📸 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego dnia festiwalu – kilka z ujęć wykonał Rafał Bieńkowski. Zdjęcia znajdziesz tutaj: 👉 kliknij, aby zobaczyć galerię

