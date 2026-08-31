STALOVE FESTIVAL 2026. Co wolno, czego nie wolno i jak dojechać na Błonia?

STALOVE FESTIVAL 2026 odbędzie się od piątku do niedzieli, 4–6 września, na Błoniach nad Sanem w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. Koncerty na małej scenie każdego dnia rozpoczną się o godzinie 17.30. Duża scena ruszy w piątek o godzinie 19, a w sobotę i niedzielę o godzinie 18.

Na dwóch scenach wystąpią m.in. Young Leosia, Gibbs i Opał, Myslovitz, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grubson.

Gdzie nie przejedziesz samochodem?

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona już w piątek, 4 września, o godzinie 8 i będzie obowiązywać do poniedziałku, 7 września, do godziny 8.

W tym czasie zamknięty będzie odcinek ulicy Działkowej od budynku Spółdzielni Mieszkaniowej nr 3 do skrzyżowania z ulicą Podgórną. Nie będzie więc możliwości przejazdu tym fragmentem ulicy w kierunku Błoń ani powrotu tą samą trasą.

Kierowcy powinni wcześniej zaplanować inny dojazd i liczyć się ze zwiększonym ruchem w rejonie wydarzenia.

Jak dojechać na festiwal?

Miasto zapowiada uruchomienie dodatkowych, bezpłatnych linii specjalnych komunikacji miejskiej, które mają ułatwić dojazd na Błonia oraz powrót po koncertach. Aktualne połączenia będzie można sprawdzić w internetowym rozkładzie jazdy MZK.

Ze względu na zamknięcie części ulicy Działkowej i spodziewaną dużą liczbę uczestników organizatorzy zachęcają do pozostawienia samochodów i skorzystania z komunikacji miejskiej.

Czy na festiwalu będzie gastronomia?

Na terenie wydarzenia działać będą oficjalna strefa gastronomiczna oraz food trucki. Nie oznacza to jednak, że własny punkt handlowy lub gastronomiczny będzie można ustawić w dowolnym miejscu.

Od 4 do 6 września obowiązywać będzie zakaz ustawiania mobilnych punktów handlowych i gastronomicznych:

na Błoniach Nadsańskich,

na drogach prowadzących do Błoni,

na terenie imprezy masowej.

Zakaz nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wcześniej uzyskali zgodę organizatora.

Drony zostaw w domu

Podczas festiwalu obowiązywać będzie zakaz wnoszenia i używania dronów, modeli latających oraz innych bezzałogowych urządzeń zdolnych do wykonywania lotów.

Nie wolno będzie:

wnosić dronów na teren wydarzenia,

uruchamiać ich ani przygotowywać do lotu,

startować i lądować na terenie imprezy,

latać nad uczestnikami, terenem wydarzenia i jego bezpośrednim sąsiedztwem,

wykonywać lotów mogących zakłócić festiwal lub zagrozić bezpieczeństwu ludzi.

Wyjątek stanowią loty realizowane na potrzeby organizatora, m.in. w celu wykonania zdjęć, nagrań, transmisji lub zabezpieczenia wydarzenia. Wymagają one wcześniejszej zgody organizatora oraz spełnienia wszystkich wymogów wynikających z prawa lotniczego.

W przypadku złamania zakazu służby porządkowe mogą nakazać przerwanie lotu, odmówić operatorowi wstępu albo usunąć go z terenu wydarzenia. W sytuacjach przewidzianych prawem dron może zostać również unieruchomiony, a kontrola nad jego lotem przejęta przez uprawnione służby.