Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Kuźnia Koszykówki pewnie pokonała Sokół II Łańcut w lidze U-15. Od lewej: Stanisław Mizera, Aleksander Jędral, Jakub Olejarczyk, Tomasz Faraś, Adam Kowalik
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 grudnia 2025

Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego

Dzisiaj, w środę 10 grudnia mecze w podkarpackich ligach młodzieżowych rozgrywać będą w swoich halach drużyny Stali i Kuźni Stalowa Wola. „Zielono-czarni” podejmą przy ul. Hutniczej zespoły KKK MOSiR Krosno - juniorzy U-17 rozpoczną mecz o godz. 16, a juniorzy starsi o godz. 18, natomiast w hali sportowej SLO przy ul. Wojska Polskiego, Kuźnia Koszykówki spotka się z Sokołem Łańcut (godz. 18.30)

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W miniony weekend najlepiej z naszych drużyn młodzieżowych, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych, spisali się młodzicy Stali. Ekipa trenera Jacka Wojtanowicza pokonała różnicą 47 punktów swoich rówieśników z Krosna i z kompletem punktow otwiera tabele ligową. Tyle samo punktów ma UKS Basket 15 Przemyśl, którego Stal podejmie 17 grudnia (godz. 17).

U-13
STAL STALOWA WOLA - KKK MOSiR KROSNO 80:33 (18:4, 21:11, 17:9, 18:9)
STAL: K.Zając 26 (2x3), M.Wojtanowicz 19, M.Malecki 13, T.Skuciński 11, Małek 8, Czerwiński 2, Litowczuk 1, Janowski, Folta, Sokal, P.Wojtanowicz, Skowronek. Chojnacki, Torba.
Dla KKK najwięcej: Mazur 12, Słys 5.

KU AZS POLITECHNIKA RZESZÓW - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 59:42 (19:7, 16:6, 11:19, 13:10)
KK: Nawracaj 15, Kołodziej 10, Czwal 7, Cagara 3, Bródka 2, Karwas 2, Kudłacik 2, Kotylak 1, Serafin, Sibiga.
Dla AZS najwięcej: Bilewski 20, Krupa 16.

U-15
KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - PGE AK SOKÓŁ II ŁAŃCUT 87:52 (20:17, 33:14, 16:15, 18:16)
KK: Jędral 23 (2x3), T.Faraś 17 (2x3), Marchut 10 (2x3), Mizera 9 (1x3), Olejarczyk 6, Karbarz 5, Otto 4, Kowalik 3, Pietka 2, Beetz.
Dla Sokoła najwięcej: Kowal 21, Latosiński 13.

U-17
MKS MIELEC - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 89:77 (12:8, 26:28, 20:22, 31:19)
KK: Wilk 43 (7x3), Szeliga 19, Wilczak 12 (2x3), Otto 3, Jędral, B.Skrzypczak, T.Faraś, Pachla, Wyka, Sudzik, Mizera, Owanek.
Dla MKS najwięcej: Pezda 23 (3x3), Basztura 17 (1x3), Cieśla 15 (5x3)

PEMPA RESOVIA - STAL STALOWA WOLA 84:75 (32:22, 20:12, 11:16, 21:25)
STAL: Kędra 22 (6x3), B.Malecki 19 (3x3), Malynovskyi 18, Skuciński 9 (1x3), Błyskal 5, Frankiewicz 2, Skiba, Domański, Czerwionka, Procnal, Zawisza.
Dla Resovii najwięcej: Bartkowiak 33, Mamrosh 15 (1x3), Lorek 13 (1x3)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Nisko
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Stalowa Wola
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!
Stalowa Wola
Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!
Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!
Stalowa Wola
Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!
Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli
Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników
Stalowa Wola
Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników
Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji
Stalowa Wola
Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji
Veganki w Krakowie na „piątkę”
Stalowa Wola
Veganki w Krakowie na „piątkę”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu