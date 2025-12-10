10 grudnia 2025

Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego

Dzisiaj, w środę 10 grudnia mecze w podkarpackich ligach młodzieżowych rozgrywać będą w swoich halach drużyny Stali i Kuźni Stalowa Wola. „Zielono-czarni” podejmą przy ul. Hutniczej zespoły KKK MOSiR Krosno - juniorzy U-17 rozpoczną mecz o godz. 16, a juniorzy starsi o godz. 18, natomiast w hali sportowej SLO przy ul. Wojska Polskiego, Kuźnia Koszykówki spotka się z Sokołem Łańcut (godz. 18.30)