Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego

W miniony weekend najlepiej z naszych drużyn młodzieżowych, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych, spisali się młodzicy Stali. Ekipa trenera Jacka Wojtanowicza pokonała różnicą 47 punktów swoich rówieśników z Krosna i z kompletem punktow otwiera tabele ligową. Tyle samo punktów ma UKS Basket 15 Przemyśl, którego Stal podejmie 17 grudnia (godz. 17).
U-13
STAL STALOWA WOLA - KKK MOSiR KROSNO 80:33 (18:4, 21:11, 17:9, 18:9)
STAL: K.Zając 26 (2x3), M.Wojtanowicz 19, M.Malecki 13, T.Skuciński 11, Małek 8, Czerwiński 2, Litowczuk 1, Janowski, Folta, Sokal, P.Wojtanowicz, Skowronek. Chojnacki, Torba.
Dla KKK najwięcej: Mazur 12, Słys 5.
KU AZS POLITECHNIKA RZESZÓW - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 59:42 (19:7, 16:6, 11:19, 13:10)
KK: Nawracaj 15, Kołodziej 10, Czwal 7, Cagara 3, Bródka 2, Karwas 2, Kudłacik 2, Kotylak 1, Serafin, Sibiga.
Dla AZS najwięcej: Bilewski 20, Krupa 16.
U-15
KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - PGE AK SOKÓŁ II ŁAŃCUT 87:52 (20:17, 33:14, 16:15, 18:16)
KK: Jędral 23 (2x3), T.Faraś 17 (2x3), Marchut 10 (2x3), Mizera 9 (1x3), Olejarczyk 6, Karbarz 5, Otto 4, Kowalik 3, Pietka 2, Beetz.
Dla Sokoła najwięcej: Kowal 21, Latosiński 13.
U-17
MKS MIELEC - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 89:77 (12:8, 26:28, 20:22, 31:19)
KK: Wilk 43 (7x3), Szeliga 19, Wilczak 12 (2x3), Otto 3, Jędral, B.Skrzypczak, T.Faraś, Pachla, Wyka, Sudzik, Mizera, Owanek.
Dla MKS najwięcej: Pezda 23 (3x3), Basztura 17 (1x3), Cieśla 15 (5x3)
PEMPA RESOVIA - STAL STALOWA WOLA 84:75 (32:22, 20:12, 11:16, 21:25)
STAL: Kędra 22 (6x3), B.Malecki 19 (3x3), Malynovskyi 18, Skuciński 9 (1x3), Błyskal 5, Frankiewicz 2, Skiba, Domański, Czerwionka, Procnal, Zawisza.
Dla Resovii najwięcej: Bartkowiak 33, Mamrosh 15 (1x3), Lorek 13 (1x3)
