Stal zafundowała „Klinice” bolesną terapię

U-17
FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ BASKETBALL CLINIC RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 48:149 (8:38, 11:35, 14:44, 15:32)
STAL: P.Skuciński 26, Błyskal 24, B.Malecki 23, Czerwonka 17, Domański 16 (2x3), Malynovskyi 11, Procnal 9, Frankiewicz 9, Zawisza 4, K.Faraś 4, Skiba 4, Kędra 2.
WISŁOKA DĘBICA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 96:51 (20:15, 25:13, 23:14, 25:9)
KK: Wilk 12 (1x3), Szeliga 10, Pomarenko 6 (2x3), Wilczak 5 (1x3), Jędral 5 (1x3), Otto 5, Siudzik 4, Mizera 3, Skrzypczak 1, Wyka, Pachla.
U-15
WISŁOKA DĘBICA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 59:90 (14:15, 14:28, 16:23, 15:24)
KK: Mizera 17, Pomarenko 17 (1x3), Jędral 16 (1x3), Olejarczyk 9, Otto 8, Sroczyński 6,, Piętka 5 (1x5), Koczan 4, Kowalik 4, Nikolas 2, Beetz 2, Deryło.
