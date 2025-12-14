Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Dominik Błyskal zdobył w Rzeszowie 24 pkt
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 grudnia 2025

Stal zafundowała „Klinice” bolesną terapię

Różnicą 101 punktów, juniorzy Stali Stalowa Wola pokonali w Rzeszowie drużynę Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej Basketball Clinic w rozgrywkach podkarpackiej ligi U-17. Było to dwunaste zwycięstwo podopiecznych trenera Roberta Grzyba w tym sezonie. Kuźnia Koszykówki gościła w tym czasie w Dębicy. Juniorzy przegrali z Wisłoką, natomiast kadeci odnieśli zwycięstwo.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U-17
FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ BASKETBALL CLINIC RZESZÓW - STAL STALOWA WOLA 48:149 (8:38, 11:35, 14:44, 15:32)
STAL: P.Skuciński 26, Błyskal 24, B.Malecki 23, Czerwonka 17, Domański 16 (2x3), Malynovskyi 11, Procnal 9, Frankiewicz 9, Zawisza 4, K.Faraś 4, Skiba 4, Kędra 2.

WISŁOKA DĘBICA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 96:51 (20:15, 25:13, 23:14, 25:9)
KK: Wilk 12 (1x3), Szeliga 10, Pomarenko 6 (2x3), Wilczak 5 (1x3), Jędral 5 (1x3), Otto 5, Siudzik 4, Mizera 3, Skrzypczak 1, Wyka, Pachla.

U-15
WISŁOKA DĘBICA - KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 59:90 (14:15, 14:28, 16:23, 15:24)
KK: Mizera 17, Pomarenko 17 (1x3), Jędral 16 (1x3), Olejarczyk 9, Otto 8, Sroczyński 6,, Piętka 5 (1x5), Koczan 4, Kowalik 4, Nikolas 2, Beetz 2, Deryło.

Tabele za podkarpackikosz.com.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Niedźwiadki na łopatkach! Wysokie zwycięstwo Stali w Przemyślu
Stalowa Wola
Niedźwiadki na łopatkach! Wysokie zwycięstwo Stali w Przemyślu
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119
Stalowa Wola
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119
W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia
Stalowa Wola
W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Stalowa Wola
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni
Stalowa Wola
Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Nisko
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
Stalowa Wola
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Stalowa Wola
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu