Stal wygrała z AZS Politechniką w jej hali róźnicą 86 punktów!

U13
AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA - STAL STALOWA WOLA 35:121 (6:34, 14:33, 9:23, 6:31)
AZS: Krupa 8, Szydełko 6, Bilewski 4, Genc 4, Sala 4, Wilczak 2, Gaweł 2, Jędrusik 2, Mazur 2, Hołoń 1, Stodolak, Kierzek.
STAL: Skuciński 35, K.Zając 27, M.Malecki 23 (1x3), Małek 18, Wojtanowicz 10, Torba 8, Folta, Foltarz, Sokal, Czerwiński, Litowczuk.
CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - AZS JAROSŁAW 61:33 (18:5, 7:11, 23:7, 33:10)
KK: Kołodziej 23, Cagara 16, Karwas 7, Socha 5, Bródka 3, Michno 3, Kudłacik 2, Serafin 2, Sieńko, Czwal.
AZS: Pels 10, Bronicki 5, Ciapciak 4, Fortuna 4, Leżuch 4, Czuba 2, Hudycz 2, Wojciechowski 2, Tabin, Pacek, Brud.
U17
STAL STALOWA WOLA - NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL 76:59 (22:18, 22:16, 17:8, 15:17)
STAL: Malynovskyi 25, B.Malecki 18 (1x3), Błyskal 14, Kędra 7 (1x3), Frankiewicz 5, Domański 3 (1x3), Skiba 2, Skuciński 2, Dziura, Zawisza, Czerwonka, Procnal.
NIEDŹWIADKI: Huk 17 (1x3), Sokur 12, Makara 10, Łabudzki 5 (1x3), Olejarz 5 (1x3), Sarna 4 (1x3), Guła 4 (1x3), Amarowicz 2, Makara, Krajewski, Bielaszka, Dobrowolski.
PEMPAVITA RESOVIA - SMS KUŹNIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA 91:74 (32:15 14:23, 29:16, 16:20)
RESOVIA: Bartkowiak 29 (1x3), Lorek 23, Mamrosh 22 (2x3), Kubiak 11 (2x3), Szetela 2, Tobiasz 2, Kogut 2, Bilyi, Polak, Zebzda, Sobek, Drąg.
KK: Pomarenko 18 (4x3), Wilk 18 (3x3), Szeliga 9, Otto 8 (1x3), Siudzik 5 (1x3), Jędral 2, Wyka, Owanek, Faraś.
