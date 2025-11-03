Stal wygrała, bo Siemianiuka i Kunca miała...

Pochodzący z Sopotu zawodnik nie zszedł z parkietu nawet na moment. Zdobył 29 punktów (14 w pierwszej kwarcie), ponadto zanotował 15 zbiórek, z czego 14 pod swoją tablicą.

W 7. minucie, po „trójce” innego wyróżniającego się zawodnika tego meczu, Jakuba Kunca, Stal wyszła na trzypunktowe prowadzenie (21:18) i jak się później okazało, nie oddała go do końca meczu, jednak w czwartej kwarcie goście napędzili naszej drużynie dużo strachu. Po dwóch celnych z rzędu rzutach z półdystansu Dawida Boryki, MKS przegrywał różnicą tylko czterech punktów (72:76). Trener Partyka poprosił o czas i po nim do kosza trafiali już na szczęscie tylko jego koszykarze, kolejno: Siemianiuk, Maciejak, ponownie Siemianiuk i ponownie Maciejak - „za trzy”.

Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie na wyjeździe GTK Gliwice (9 listopada).

STAL STALOWA WOLA - MKS II DĄBROWA GÓRNICZA 85:72 (28:21, 23:22, 22:16, 12:13)

STAL: Siemianiuk 29 (2x3, 15 zb.), Maciejak 17 (3x3), Jadaś 8, Łabuda 5 (1x3), Maciej Paterek oraz Kunc 20 (1x3, 9 zb.), Krzek 4, Bandyga 2, Marcin Paterek.

MKS: Zabłocki 26 (5x3, 9 zb.), Boryka 19, Płatek 15 (4x3), Misiak 6, Wójciak oraz Zawadzki 4, Kurowski 2, Wojtas, Wojdała, Paluch.

Sędziowali: Robert Godek i Michał Drewniak.

Widzów 180.

W pozostałych meczach 8. kolejki: Polonia Bytom - MKKS Rybnik 87:57, Niedźwiadki Przemyśl - Zagłębie Sosnowiec 57:103, Wisła Kraków - Polaris Tarnowskie Góry 60:93, UJK Kielce - AZS AGH Kraków 61:99, Cracovia - Basket Hills Bielsko-Biała 72:73, AZS Jarosław - pempaVita Resovia 85:81, AZS AWF Miners Katowice - GTK Gliwice - mecz przełożony na 12 listopada.

