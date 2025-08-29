Stal wicemistrzem Polski! Do „złota” i „brązu” Leszek Kaczmarski dołożył „srebro”

Zdjęcie: ZKS Stal Stalowa Wola, wicemistrzowie Polski 2003. W górnym rzędzie, od lewej: Paweł Kurpiarz, Michał Gabiński, Piotr Łabędzki, Kamil Iżewski, Jacek Wójcik, trener Leszek Kaczmarski. U dołu, od lewej: Bartłomiej Wołoszyn, Dawid Szewczyk, Filip Kochan, Piotr Jadowski, Maciej Ciurko

Był to trzeci medal mistrzostw Polski w trenerskiej karierze obecnego prezesa ZKS Stal Stalowa Wola, Leszka Kaczmarskiego. Wcześniej jego drużyny juniorskie zdobywały „złoto” w 1997 roku i „brąz” w 2000 roku.

Nasza Stal nie była „przymierzana” do medalu. Dużo wyżej stały akcję chociażby Śląska Wrocław, czy SKK Szczecin, który był gospodarzem turnieju finałowego. Jednak to zespół ze Stalowej Woli okazał się lepszy od wymienionych firm.

W grupie nasza drużyna pokonała SKK Szczecin 74:62 i Sudety Jelenia Góra 102:92 oraz przegrała z WKK Wejherowo 85:96. W półfinale czekał na nią Śląsk, z którym Stal przegrała w turnieju półfinałowym. Tym razem górą był zespół Leszka Kaczmarskiego. Stal, po ciężkim boju, wygrała 90:86. Trudy tego pojedynku dały jednak o sobie znać w finale. Przez pierwsze dwadzieścia minut trwała wyrównana walka, ale w trzeciej kwarcie drużyna z Włocławka wypracowała sobie przewagę punktowa nie do odrobienia. Junak wygrał mecz 89:52 (22:13, 15:18, 29:5, 23:16) i wywalczył mistrzostwo Polski. „Srebro” pojechało do Stalowej Woli, a „brąz” do Wrocławia.

Skrzydłowy Stali, Bartłomiej Wołoszyn - od roku prezes zarządu Koszykarskiego Klubu Sportowego Arka Gdynia SA - znalazł się w All Stars turnieju.

Punkty dla Stali (łącznie we wszystkich meczach) zdobyli: Dawid Szewczyk 86 (13, 31, 28, 9, 5), Michał Gabiński 83 (14, 17, 24, 8, 20), Bartłomiej Wołoszyn 65 (23, 12, 5, 17, 8), Paweł Kurpiasz 60 (6, 10, 21, 21, 2), Piotr Jadowski 36 (-, 0, 16, 10, 10), Filip Kochan 31 (8, 6, 6, 5, 6), Piotr Łabędzki 23 (5, 6, 2, 10, 0), Maciej Ciurko 9 (5, 3, 0, -, 1).