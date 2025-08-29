Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 29 sierpnia 2025

Stal wicemistrzem Polski! Do „złota” i „brązu” Leszek Kaczmarski dołożył „srebro”

22 lata temu koszykarze Stali Stalowa Wola wywalczyli w Szczecinie tytuł wicemistrza Polski juniorów. W półfinale zespół trenera Leszka Kaczmarskiego pokonał głownego faworyta do mistrzowskiego tytułu, Śląsk Wrocław, a finałowym spotkaniu przegrał z Junakiem Włocławek 59:82.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zdjęcie: ZKS Stal Stalowa Wola, wicemistrzowie Polski 2003. W górnym rzędzie, od lewej: Paweł Kurpiarz, Michał Gabiński, Piotr Łabędzki, Kamil Iżewski, Jacek Wójcik, trener Leszek Kaczmarski. U dołu, od lewej: Bartłomiej Wołoszyn, Dawid Szewczyk, Filip Kochan, Piotr Jadowski, Maciej Ciurko

Był to trzeci medal mistrzostw Polski w trenerskiej karierze obecnego prezesa ZKS Stal Stalowa Wola, Leszka Kaczmarskiego. Wcześniej jego drużyny juniorskie zdobywały „złoto” w 1997 roku i „brąz” w 2000 roku.

Nasza Stal nie była „przymierzana” do medalu. Dużo wyżej stały akcję chociażby Śląska Wrocław, czy SKK Szczecin, który był gospodarzem turnieju finałowego. Jednak to zespół ze Stalowej Woli okazał się lepszy od wymienionych firm.

W grupie nasza drużyna pokonała SKK Szczecin 74:62 i Sudety Jelenia Góra 102:92 oraz przegrała z WKK Wejherowo 85:96. W półfinale czekał na nią Śląsk, z którym Stal przegrała w turnieju półfinałowym. Tym razem górą był zespół Leszka Kaczmarskiego. Stal, po ciężkim boju, wygrała 90:86. Trudy tego pojedynku dały jednak o sobie znać w finale. Przez pierwsze dwadzieścia minut trwała wyrównana walka, ale w trzeciej kwarcie drużyna z Włocławka wypracowała sobie przewagę punktowa nie do odrobienia. Junak wygrał mecz 89:52 (22:13, 15:18, 29:5, 23:16) i wywalczył mistrzostwo Polski. „Srebro” pojechało do Stalowej Woli, a „brąz” do Wrocławia.

Skrzydłowy Stali, Bartłomiej Wołoszyn - od roku prezes zarządu Koszykarskiego Klubu Sportowego Arka Gdynia SA - znalazł się w All Stars turnieju.

Punkty dla Stali (łącznie we wszystkich meczach) zdobyli: Dawid Szewczyk 86 (13, 31, 28, 9, 5), Michał Gabiński 83 (14, 17, 24, 8, 20), Bartłomiej Wołoszyn 65 (23, 12, 5, 17, 8), Paweł Kurpiasz 60 (6, 10, 21, 21, 2), Piotr Jadowski 36 (-, 0, 16, 10, 10), Filip Kochan 31 (8, 6, 6, 5, 6), Piotr Łabędzki 23 (5, 6, 2, 10, 0), Maciej Ciurko 9 (5, 3, 0, -, 1).

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Piłkarski rozkład jazdy podokręg Stalowa Wola
Stalowa Wola
Piłkarski rozkład jazdy podokręg Stalowa Wola
Cztery lata nie było Sokoła w Ropczycach…
Nisko
Cztery lata nie było Sokoła w Ropczycach…
XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2025
Stalowa Wola
XXIII memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2025
LZS Zdziary uzupełniły zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu
Stalowa Wola
LZS Zdziary uzupełniły zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu podokręgu
W niedzielę, 31 sierpnia VI memoriał Lucjana Treli
Stalowa Wola
W niedzielę, 31 sierpnia VI memoriał Lucjana Treli
Po 1000 zł dla zwycięzców biegów na 600 m
Stalowa Wola
Po 1000 zł dla zwycięzców biegów na 600 m
W finale Hanna Cieślak z MKT Stalowa Wola pokonała Martę Szeligę z MKT Stalowa Wola…
Stalowa Wola
W finale Hanna Cieślak z MKT Stalowa Wola pokonała Martę Szeligę z MKT Stalowa Wola…
Orzeł na górze, Lotnik na dole
Stalowa Wola
Orzeł na górze, Lotnik na dole
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu